Škoda Kodiaq: Preise starten bei 25.490 Euro

Zum Marktstart vom neuen Škoda Kodiaq im März 2017 führen die Tschechen auch gleich ein neues Konnektivitätsangebot ein. Beim Auftakt kann der Kunde im Infotainmentpaket Connect Infotainment Online für Information und Navigation, Care Connect für Assistenz und Fahrzeugfernzugriff buchen. Die Preise für das Einstiegsmodell mit einem 125 PS starken 1.4 TSI sollen bei 25.490 Euro starten.

Beim neuen SUV Škoda Kodiaq könnt ihr nahezu alle Assistenz- und Multimediasysteme aus dem VW-Konzernregal nutzen. Mit der Linie Connect bauen die Tschechen gleichzeitig ein neues Konnektivitätsangebot ein. In Sachen Vernetzung will man gleich in die erste Reihe vorstoßen und so gibt es beispielsweise einen optionalen Onlinezugang mit WLAN-Hotspot und Verkehrsdaten in Echtzeit, die online abgerufen werden und in alternative Routen eingearbeitet werden können. Über das Fahrzeug kann auch die Steuerung der meisten Apps vom Smartphone übernommen werden. Die Sicherheitssysteme werden von den sogenannten „Care Connect“-Diensten ergänzt, die neben einem automatischen Unfall-Notruf und der Terminplanung für die Fahrzeugwartung auch den Fahrzeugfernzugriff via Smartphone inklusive Standortangabe ermöglichen. Das erste Jahr wird man alle Services zur Eingewöhnung noch kostenlos nutzen können. Danach fallen Gebühren an. Nur die Care Connect-Dienste (Proaktive Services und Notruf) können noch weitere 13 Jahre gebührenfrei genutzt werden.

Zum Marktstart im März 2017 wird es drei Benziner und zwei Diesel geben. Technisch gibt es alles, was moderne Motoren heute ausmacht: EU6-Abgasnorm, Start-Stopp-Automatik, Energie-Rückgewinnung und Zylinderabschaltung für die Benziner. Bei den Ottomotoren reicht die Leistungsspanne vom 1.4 TSI mit 125 PS und maximal 200 Nm über den 1.4 TSI mit 150 PS bis hin zum 2.0 TSI mit 180 PS. Die Selbstzünder wird es als 2.0 TDI mit 150 und 190 PS geben. Laut den Kollegen von autobild.de soll der Einstiegspreis für den 125 PS starken Basismotor bei 25.490 Euro liegen.

Bilder: © Škoda