Opel Karl Rocks: Der Kleinste in SUV-Optik

By

Auch wenn der neue Opel Karl Rocks kein waschechter SUV sein kann, so trumpft der Kleinste aus Rüsselsheim doch bald auf dem Pariser Autosalon mit SUV-Optik auf. Die Offroader sind schwer in Mode und der Kleinstwagen will zumindest optisch einen auf dicke Hose machen, um an diesem Trend teilhaben zu können. Damit sich das SUV-Feeling einstellt, gibt es robuste Stoßfänger vorne und hinten mit Unterfahrschutz-Elementen, schwarze Einfassungen der Radhäuser und exklusive 15-Zoll-Leichtmetallräder in Bicolor-Optik.

Ziemlich clever, was die Opel-Verantwortlichen da mit dem Kleinsten im Portfolio machen: Wie andere Modelle auch, bekommt jetzt mit dem Opel Karl Rocks auch der Kleinste waschechte SUV-Optik auf das Blechkleid gezaubert. Damit will man nun auch mit dem Kleinstwagen auf der SUV-Erfolgswelle mitschwimmen. Damit das klappt, bekommt der Kleine nicht nur optische Anpassungen, wie die Stoßfänger an Front und Heck, die mit zusätzlichen Unterfahrschutz-Elementen ausgestattet werden, den Silber verblendeten Seitenschwellern oder den mit schwarzen Kunststoff eingefassten Radläufen, sondern es gibt auch eine Höherlegung um 18 Millimeter.

Damit sind dann durchaus auch schon mal leichte Ausritte in etwas gröberes Gelände kein Problem. Im Alltag soll diese Maßnahme zudem für einen leichteren Ein- und Ausstieg und sowie für bessere Sicht sorgen. Ein Fakt, der den Kleinen für den engen Großstadtverkehr noch beliebter machen dürfte. Schick sind auch die exklusiven 15-Zoll-Leichtmetallräder in Bicolor-Optik.

Im Innenraum gibt es neue Sitzpolster, frische Türverkleidungen und ein Hochglanz-Dekor für das serienmäßige Radio R 300. Wer allerdings auch unter der Motorhaube Offroad-Module erwartet hat, wird enttäuscht. Weder Allrad noch irgendwelche zusätzlichen Differentialsperren finden den Weg unters Blech, aber das wäre dann wohl auch etwas zu viel des Guten. Ab Ende des Jahres kann der Karl im Offroad-Look, der auf dem Pariser Autosalon Anfang Oktober vorgestellt wird, dann bestellt werden. Die Preise für die Zusatzoptionen sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © GM Company