Frischer Audi A5 Sportback: Im Januar 2017 ab 37.800 Euro

Nachdem man im Juli schon das Coupé präsentiert hat, folgt nun in wenigen Wochen die Premiere vom aufgefrischten Audi A5 Sportback auf dem Pariser Autosalon. Damit wächst die A4/A5-Familie wieder ein Stück weiter. Den Fünftürer wird es dann erstmals auch mit Erdgasantrieb geben. Ab Januar 2017 kommt die Neuauflage dann ab 37.800 Euro auf den Markt.

Der frische Audi A5 Sportback feiert Anfang Oktober 2017 auf dem Pariser Autosalon seine Neuauflage. Die Markteinführung des Fünftürers wird dann für Januar 2017 erwartet, wobei die Preise bei mindestens 37.800 Euro starten werden. Ein um 14 mm auf 2.824 mm gewachsener Radstand bedeutet auch für die Passagiere im Innenraum mehr Platz: So legt der Neue bei der Innenraumlänge um 17 Millimeter zu, was sich auch in einer 24 Millimeter größeren Kniefreiheit für die Fondpassagiere niederschlägt. Hingegen ist das Kofferraumvolumen mit 480 Litern gleich geblieben. Trotz der Zunahme in der Länge soll die Neuauflage um 85 Kilogramm abgespeckt haben.

Vom Coupé übernimmt der Sportback ausnahmslos alle Technik-Features, wie das Virtual Cockpit mit 12,3-Zoll-TFT-Bildschirm, das neue Infotainmentsystem mit Online-Zugang sowie eine ganze Reihe an Assistenzsystemen wie beispielsweise den Stau-, Ausweich- und Abbiegeassistent. Das Soundsystem von Bang & Olufsen mit neuartigem 3-D-Klang und 19 Lautsprechern sorgt für anständigen Klang im Inneren. Einen weiteren Schritt gehen die Audi-Ingenieure beim pilotierten Fahren mit der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage samt Stauassistent. Im zähfließenden Verkehr bis 65 km/h verzögert und beschleunigt das Fahrzeug selbstständig und übernimmt auf gut ausgebauten Straßen auch temporär das Lenken.

Beim Motorenprogramm bedient man sich ebenfalls beim Coupé, so dass am Anfang zwei TFSI- und drei TDI-Motorisierungen, die ein Leistungsspektrum von 190 bis 286 PS abdecken, zur Auswahl stehen. Sportliches Topmodell ist auch beim Fünftürer der S5, der aus seinem Dreiliter-V6-Turbotriebwerk 354 PS herausquetscht. Dessen Preise starten bei 62.500 Euro. Neu im Motorenprogramm beim Sportback ist allerdings der G-Tron, dessen 170 PS starker, bivalent ausgelegter 2.0 TFSI sowohl mit Audi E-Gas beziehungsweise Erdgas als auch mit Benzin betrieben werden kann.

Bilder: © Audi AG