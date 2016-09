Drivestyle: Männer-Wochenende mit Helge Thomsen und Matthias Malmedie am Nürburgring!

By

Ich kann mich noch ziemlich genau an meinen ersten Trip zum Nürburgring erinnern. Es war ein ziemlich warmes Wochenende im August – und das Comeback der DTM im Jahr 2000. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die Käse-Toasts mit Ketchup, die wir – in Ermangelung eines Grills (hey, es war eine spontane Reise an den Ring!) über dem Lagerfeuer rösteten.



[ANZEIGE] Im ersten Teil der neuen Michelin-Webserie „DRIVESTYLE“ reisen die Motorexperten Matthias Malmedie und Helge Thomsen für ein motorsportliches Männer-Wochenende an den Nürburgring. Und bei den beiden Vollgas-Profis geht´s ähnlich spartanisch zu wie bei uns damals. Immerhin hat Helge eine Kaffee-Mühle dabei.

Nach dem nahrhaften Kaffee-Frühstück geht´s – stilecht auf den neuen Michelin Pilot Sport 4 – an den Ring, WEC-Langstreckenrennen gucken. Und wie das bei zünftigen Männer-Wochenende so Usus ist, wird auch Quatsch gemacht, Benzingespräche geführt, gefachsimpelt.

Die Frage nach der Haltbarkeit der Rennreifen führt dann zu einer folgenschweren Wette. Doch anders als bei uns damals, konsultieren die beiden Rennfahrer Marc Lieb in der Porsche-Box. Vom Porsche-Fahrer erfahren Matthias und Helge, dass die Michelin-Reifen auf der GP-Strecke des Nürburgrings 340 Kilometer halten, erst dann müssen sie gewechselt werden. In Le Mans halten die Pneus sogar 700 Kilometer.

Damit kann die Haltbarkeit der Rennreifen natürlich rennentscheidend sein, schließlich bedeutet ein Reifenwechsel in der WEC ca. 25 Sekunden Zeitverlust. Da ist es kein Wunder, das mehr als die Hälfte der WEC-Teams auf Reifen von Michelin setzen.

Wie Helges Wetteinsatz aussieht, erfahrt ihr im Video!