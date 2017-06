Ford Mondeo ST-Line: Schärfere Optik und ein Sportfahrwerk

By

Auch wenn leistungsmäßig schon bei 240 PS Schluss ist, so gibt es für den neuen Ford Mondeo ST-Line doch wenigstens eine schärfere Optik und ein Sportfahrwerk. Die bereits vom Focus und vom Fiesta bekannte Ausstattungslinie bürstet den Mittelklasse-Wagen optisch schon mal auf Krawall. Was alles neu ist, erfahrt ihr in unseren News.

Gibt es in den USA das Mittelklasse-Fahrzeug wenigstens mit 329 PS, so muss sich der Ford-Pilot hierzulande mit 240 PS begnügen. Eine Änderung ist hier auch noch nicht in Sichtweite, aber dafür hat man jetzt wenigstens den bissigen Ford Mondeo ST-Line aufgelegt, der mit einer schärferen Optik und einem Sportfahrwerk ausgerüstet wird.

Neu sind dabei das Karosserie-Kit, das unter anderem spezielle Seitenschweller und einen Heckdiffusor enthält, sowie der geschwärzte Kühlergrill im Wabendesign und der Dachkantenspoiler für den Kombi beziehungsweise ein optionaler Heckspoiler für die Limousine. Ebenfalls im Optik-Paket enthalten: schwarze Fenstereinfassungen und diverse „ST“-Logos.

Für ein ansprechendes Fahrverhalten soll das neue Sportfahrwerk sorgen, das den Schwerpunkt des Fahrzeugs um zehn Millimeter absenkt, was sich dann in besonders dynamischen Fahrleistungen auswirken soll. Optional gibt es beim frischen ST-Line-Modell neue, hochglanzpolierte 18-Zoll-Leichtmetallräder oder 19-Zöller in Rock Metallic-Grau. Für Vortrieb werden bei diesem Modell ausschließlich die stärkeren Mondeo-Motorisierungen sorgen. Das bedeutet, dass bei den Benzinern ein Spektrum von 1,5 Liter Hubraum und 160 PS bis zum 240 PS starken 2,0-Liter EcoBoost-Motor angeboten wird. Wer auf Diesel setzt, für den stehen drei Selbstzünder zwischen 150 und 210 PS zur Auswahl. Die günstigste Ausführung der neuen Ausstattungslinie gibt es ab 30.750 Euro.

Bilder: © Ford