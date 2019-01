Kia Ceed 1.4 „Edition 7 Limited“: Sondermodell mit 1.590 Euro Preisvorteil

By

Kaum auf dem Markt, da gibt es mit dem Kia Ceed 1.4 „Edition 7 Limited“ auch schon das erste Sondermodell. Das bringt in Verbindung mit dem 100 PS starken 1,4-Liter-Basisbenziner einen Preisvorteil von 1.590 Euro. Die Ausstattungsliste umfasst dann unter anderem LED-Tagfahrlicht, Klimaanlage, Sitzheizung vorn oder auch ein beheizbares Lederlenkrad.

Für das Kompaktmodell der Koreaner läuft aktuell in der neuesten Auflage so richtig rund und nun will man die Verkaufszahlen mit dem neuen Sondermodell Kia Ceed 1.4 „Edition 7 Limited“ mit 1.590 Euro Preisvorteil zusätzlich ankurbeln. Als Basis dient beim Editionsmodell ein 100 PS leistender 1,4-Liter-Benzinmotor mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Als Zugaben gibt es das Ausstattungspaket „Emotion“ sowie die Privacy-Verglasung (dunkel getönte Scheiben ab B-Säule) und ein Start-Stopp-System. Das beim Editionsmodell enthaltene Eco-Paket umfasst rollwiderstandsoptimierte Reifen, aktive Luftklappen im unteren Grill, eine erweiterte Unterbodenverkleidung und ein um fünf Millimeter tiefergelegtes Fahrwerk.

Auf der reichhaltigen Liste der Serienausstattung beim Sondermodell finden sich neben den 16-Zoll-Leichtmetallfelgen auch Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht und beheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe. Ergänzend kommen innen noch Klimaanlage, Sitzheizung vorn, beheizbares Lederlenkrad, Audiosystem mit 7-Zoll-Touchscreen, Smartphone-Schnittstelle mit Sprachsteuerung, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, AUX- und USB-Schnittstelle, höhenverstellbarer Fahrersitz, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach und ein variabler Gepäckraumboden mit hinzu. Für mehr Sicherheit sorgen Rückfahrkamera, hintere Parksensoren, Dämmerungssensor und Geschwindigkeitsregelanlage, Fernlichtassistent, Müdigkeitswarner und aktiver Spurhalteassistenten. Der serienmäßige Frontkollisionswarner mit Bremseingriff kann optional auch mit Fußgängererkennung und Warnung durch Lenkradvibration bestellt werden. Das in sechs Farben (in Carraraweiß und fünf aufpreispflichtigen Metallic-Lackierungen) erhältliche Sondermodell startet bei 17.990 Euro bietet als Limited-Sondermodell einen Preisvorteil von 1.590 Euro.

Bilder: © Kia