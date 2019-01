Renault Twingo: Neue Einstiegsmotoren für den Kleinen

By

Für den kleinen Franzosen gibt es vier Jahre nach seinem Start am Markt ein größeres Update: Frische Optik, überarbeitete Technik wie zum Beispiel das LED-Tagfahrlicht und auch neue Einstiegsmotoren. Alle Fakten zum neuen Gesicht vom Kleinwagen aus Frankreich bekommt ihr in unseren News.

Die Optik, die Technik und die Einstiegsmotoren ändern sich mit dem Lifting für den Kleinwagen Renault Twingo. Das aktuelle Modell ist nun bereits vier Jahre alt und da wird es so langsam einmal Zeit für ein Update für den Kleinen. Beim Design fallen gleich die stärker konturierte Frontschürze mit den seitlichen Lufteinlassöffnungen sowie die neuen Scheinwerfer auf, in denen das bisher nur separat verbaute Tagfahrlicht nun integriert ist. Zudem hält hier moderne LED-Technik in der dynamischen C-Grafik Einzug.

Diese vorne angewandte Leuchtgrafik findet sich auch bei den modifizierten Rückleuchten wider. Auch am Heck gibt es eine neue Kühlöffnung über den hinteren Kotflügeln. Damit wollen die Ingenieure die Luftversorgung beim Heckmotor optimieren. Die neuen Außenfarben Mango-Gelb und Quarz-Weiß sowie neue Felgen im 16-Zoll-Format sollen den frischeren Auftritt abrunden.

Im Innenraum haben die Entwickler die Mittelkonsole samt einem Staufach, in dem sich das Smartphone in aufrechter Position ablegen lässt, angepasst. Zudem hat man nun in allen Versionen ein geschlossenes Handschuhfach verbaut. Auch die Hutablage ist nun stabiler. Und auch in Sachen Ausstattung hat sich innen Einiges getan. So gibt es in der Top-Ausstattungslinie nun das neu entwickelte Online-Multimediasystem EASY LINK mit hoch auflösendem 7-Zoll-Touchscreen mit dazu. Damit ist die Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto möglich und das Fahrzeug bekommt nun auch Software-Updates per Fernwartung.

Bei den Motoren wurde der Einstiegsmotor, ein 1,0-Liter-Dreizylinderbenziner, überarbeitet. Ihn gibt es nun in den zwei Leistungsstufen mit 65 und 75 PS. Auch der 0,9-Liter-Turbo mit 93 PS, den es nach dem Update sowohl mit einer manuellen Fünfgang-Schaltung als auch mit dem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC geben wird, wurde angepasst. Bei allen Motorvarianten sind die Start-Stopp-Automatik und die Berganfahrhilfe serienmäßig mit dabei. Auf dem Genfer Auto-Salon (7.–17.3.2019) wird der neue Twingo erstmals vorgestellt, ehe er dann im Mai in Deutschland zu den Händlern rollt. Zu welchen Preisen ist bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Renault