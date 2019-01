Mustang Shelby GT 500: 700 PS für das Pony-Car

By

Ford setzt seinem Pony-Car mit dem 700 PS starken Mustang Shelby GT 500 die Krone auf. Das stärkste Ford-Muscle-Car aller Zeiten wird von einem 5,2-Liter-V8 mit zusätzlicher Kompressor-Aufladung nach vorn katapultiert. Auf der Detroit Motor Show (14. bis 27. Januar 2019) wird der Supersportwagen das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Einen Haken hat die Sache allerdings.

Der nach einem ehemaligen Rennfahrer benannte Ford Mustang Shelby GT 500 ist mit seinen 700 PS das stärkste Serienmodell, was jemals die Werkshallen des Autobauers verlassen hat. Das Pony-Car wird im Herbst 2019 aber leider erst einmal nur in den USA zu haben sein. Ob und wann hierzulande eine Markteinführung geplant ist, steht noch in den Sternen. Seine Premiere feiert der Sportler mit der Schlange auf dem Kühlergrill derzeit auf der North American International Auto Show in Detroit. Für Vortrieb sorgt ein 5,2-Liter- V8 mit 700 PS, der von einem 2,65 Liter großen Roots-Kompressor zwangsbeatmet wird. Das Schalten übernimmt ein äußerst schnelles 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von TREMEC, das den zugkraftunterbrechungsfreien Gangwechsel in weniger als 100 Millisekunden ermöglicht. Für optimale Sprints ist im Getriebe eine sogenannte Launch-Control implementiert und auch vier verschiedene Schalt-Modi – Normal, Schlechtwetter, Sport sowie Track – stehen zur Auswahl.

Beim Bremsen greifen vorne 420 Millimeter großen Brembo-Bremsscheiben und besonders steife 6-Kolben-Bremszangen ein. Bei den Reifen hat der Kunde die Qual der Wahl zwischen den serienmäßigen Michelin-Reifen Pilot Sport 4S sowie den für den Rennstreckenbetrieb ausgelegten Michelin Pilot Sport Cup 2. Wer die Power auch optisch unterstreichen möchte, der kann optional neben einem einfachen Handling-Paket auch das Carbon-Fiber-Track-Paket bestellen, in dem unter anderem 20 Zoll große Kohlefaserfelgen und ein mächtiger Heckflügel enthalten sind.

Bilder: © Ford