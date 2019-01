Toyota GR Supra: Zweisitziges Sportcoupé aus Graz

By

17 Jahre war es still um den Sportwagen aus Japan, doch jetzt ist der Toyota GR Supra endlich zurück und zwar als zweisitziges Sportcoupé aus Graz. Denn er entsteht, genau wie das Schwestermodell BMW Z4, mit dem er sich die Basis sowie viel Technik teilt, ebenfalls in der Steiermark. Alles, was ihr zum 340 PS starken Coupé wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Auch wenn die Japaner beim neuen Toyota GR Supra vieles anders machen wollen, so bleibt man dem Grundrezept für einen guten Sportler dennoch treu: Man nehme einen zwangsbeatmeten Reihensechszylinder, leite dessen Kraft ausschließlich an die Hinterräder und verkleide alles ansehnlich unter einer Karosserie mit einer langen Haube, mit nur zwei Türen und einem kurzen Heck. Das zweisitzige Sportcoupé aus Graz teilt sich die Basis sowie jede Menge Technik mit dem BMW Z4.

Auch der 3,0-Liter-Motor mit Twin-Scroll-Turbolader, 340 PS und maximal 500 Nm Drehmoment stammt von den Münchenern. Damit sprintet der 1.570 Kilogramm schwere Japaner in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Beim Schwestermodell aus Bayern dauert der Sprint drei Zehntel mehr. Die elektronisch abgeriegelte Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h erreicht. Das Schalten erfolgt durch eine Achtgang-Automatik und die Stufen können auch über die Schaltpaddles am griffigen Dreispeichen-Lenkrad eingelegt werden.

In Sachen Ausstattung bringt der 4,38 Meter lange Sportbolide ordentlich was mit. Zur Basisausstattung „Active“ zählen unter anderem ein aktives Hinterachsdifferential, ein adaptives Fahrwerk, die geschmiedeten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein adaptiver Tempomat, das schlüssellose Starten, die Rückfahrkamera und das Navi. Gegen Aufpreis ist die zweite Ausstattungslinie, „Premium“, zu haben. Sie enthält zusätzlich schwarze Ledersitze, ein JBL-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern, ein Head-up Display, die Möglichkeit, das Smartphone kabellos aufzuladen und das Ambiente-Licht.

Zudem werden 90 Exemplare vom Sondermodell GR Supra A90 produziert und alle sind sie bereits jetzt restlos ausverkauft. Sie werden neben einer Vollausstattung auch mit einem per Hand aufgetragenen Mattlack namens Storm Grey, mit mattschwarzen Felgen und im Innenraum mit rotem Leder ausgeliefert. Der bei Magna in Graz produzierte Zweisitzer soll im Sommer 2019 in Deutschland für mindestens 62.900 Euro auf den Markt kommen.

Bilder: © Toyota