Porsche 911 Carrera S Cabriolet: Start in die Open-Air-Saison

Gerade erst ist die neue 911er-Generation vom Coupé vorgestellt wurden, da folgt auch schon das Cabrio. Zum Start in die Open-Air-Saison können das Porsche 911 Carrera S Cabriolet sowie dessen Allrad-Ableger 4S ab sofort bestellt werden. Alle Fakten und alle Preise bekommt ihr in unseren News.

Zum Start in die Open-Air-Saison öffnet das neue Porsche 911 Carrera S Cabriolet jetzt noch schneller das vollelektrische Stoffdach. Die Entwickler haben dessen Hydrauliksystem optimiert, so dass sich das Verdeck jetzt in nur 12 Sekunden öffnen und schließen lässt. Das ist natürlich auch während der Fahrt bei maximal 50 km/h möglich und damit die empfindlichen Insassen den Luftzug dann doch nicht so stark spüren, kann auch noch auf Knopfdruck ein Windschott ausgefahren werden. Bei geschlossenem Dach ist der Blick nach hinten durch die serienmäßige Glasheckscheibe möglich.

Für den Vortrieb sorgt bislang ausschließlich der 450 PS starke 3,0-Liter-Turbobenziner mit seinem maximalen Drehmoment von 530 Nm, den es in Kombination mit dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe geben wird. Damit beschleunigt der Hecktriebler in der S-Version in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h (mit optionalem Sport Chrono-Paket: 3,7 s) und der allradgetriebene 4S braucht für das gleiche Manöver nur 3,8 Sekunden (mit dem optional erhältlichen Sport Chrono-Paket: 3,6 s). Dafür ist beim 4S schon bei 304 km/h Schluss, während die Höchstgeschwindigkeit vom Hecktriebler schon 306 km/h beträgt. Beim Verbrauch sind 9,0 bzw. 9,1 Liter SuperPlus auf 100 Kilometern angegeben.

Neu im 911er-Cabrio sind neben dem Sportfahrwerk Porsche Active Suspension Management (PASM) auch die neuen Motorlager. Im Innenraum fällt vor allem das neue Infotainmentsystem auf, dessen 10,9 Zoll großes Display sich nun zentral im Armaturenbrett wiederfindet. Die wichtigen Anzeigen im Cockpit werden auf zwei links und rechts angebrachten 7,0-Zoll-Bildschirmen angezeigt. In deren Mitte gibt es einen analogen Drehzahlmesser. Die Preise für den Open-Air-Spaß starten bei 134.405 Euro (4S: ab 142.259 Euro) und liegen damit gut 14.000 Euro über denen der Coupé-Version.

Bilder: © Porsche AG