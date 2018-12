Toyota RAV4: SUV startet im ersten Quartal 2019 ab 29.990 Euro

By

Diesel raus, mehr Ausstattung rein – so lautet wohl das Rezept der Japaner für ihr SUV Toyota RAV4. Damit kostet die neue Generation in der Basisversion aber auch mal eben rund 2.000 Euro mehr als der Vorgänger. Bei uns startet das SUV im ersten Quartal 2019 ab 29.990 Euro.

Die fünfte Generation vom SUV Toyota RAV4 startet bei uns im ersten Quartal 2019 ab 29.990 Euro und hat damit nicht nur beim Preis im Vergleich zum Vorgänger ordentlich zugelegt. Mitgewachsen ist auch die Serienausstattung, die schon in der Basisausstattung Voll-LED-Scheinwerfer, eine Klimaanlage, einen Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Radfahrer-Erkennung, einen adaptiven Tempomat und ein Audiosystem mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie 4,2-Zoll-TFT-Farbdisplay umfasst.

Für Vortrieb in der Basisversion sorgt ein 170 PS starker 2,0-Liter-Benziner (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,4-6,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 145-140 g/km). Wer will, kann sich auch einen Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 218 PS (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,8-4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 107-105 g/km) einbauen lassen. Für beide Versionen wird dann sowohl Front- als auch Allradantrieb erhältlich sein. Wird das Hybridsystem als Allradler bestellt, dann klettert die Gesamtleistung durch einen zweiten Elektromotor an der Hinterachse von 218 auf 222 PS. Ein Dieselmotor ist vorerst nicht vorgesehen.

Wenn das neue Japan-SUV im kommenden Jahr auf den Markt kommt, dann wird es neben der Basisausstattungslinie auch noch zwei weitere Ausstattungsvarianten geben. Als „Club“-Ausstattung ist er ab 34.190 Euro zu haben und wird dann erstmals mit dem digitalen Innenspiegel „Smart View Mirror“ ausgestattet. Die Top-Version „Lounge“ wird ab 43.990 Euro erhältlich sein und zusätzlich noch mit belüfteten Frontsitzen, einer Frontscheibenheizung, einer Sitzheizung für die Rücksitze und Lederausstattung ausgeliefert.

Bilder: © Toyota