Ford Edge: SUV bekommt 13 Prozent mehr Leistung

Der Markt für SUV wächst unaufhaltsam und da ist es nur logisch, dass die Amerikaner den Ford Edge überarbeiten. Durch das Update bekommt das Top-Modell in der SUV-Riege der Marke 13 Prozent mehr Leistung, eine neue Achtgang-Automatik und mehr Ausstattung und wird zukünftig auch als ST-Line sowie als Vignale zu haben sein. Alle Fakten und die Preise gibt es in unseren News.

Das 4,83 Meter lange SUV Edge wurde jetzt überarbeitet. Sein Zweiliter-Diesel wird nun auch in einer zweiten Leistungsstufe angeboten und bekommt so 13 Prozent mehr Leistung. In der Ausstattungslinie „Trend“ gibt es die schwächere Motorversion mit 190 PS und eine Sechsgang-Handschaltung bereits zum Aktionspreis von mindestens 36.990 Euro (normal ab 42.900 Euro).

Für Leute, die vor allem auf das S beim SUV Wert legen, gibt es nun endlich auch eine zweite Version vom Allradler. Damit leistet der 2,0 Liter-EcoBlue-Biturbodiesel dann 238 PS. Der Motor ist in der stärkeren Version stets mit einer neuen Achtgang-Automatik gekuppelt. Den Verbrauch gibt der Kölner Ford-Ableger mit 6,7 Litern auf 100 Kilometern an. Auch für den stärkeren Diesel gibt es einen Aktionspreis: Er startet bei 46.790 Euro (normal ab 52.000 Euro). Der Hersteller rüstet beide Motorenvarianten mit SCR-Katalysatoren aus, so dass sie die Norm Euro 6d-Temp erfüllen.

Nachgelegt hat man auch bei den Assistenzsystemen. Hier gibt es jetzt beispielsweise einen Staupiloten, den Ausweich-Assistenten oder eine Multikollisionsbremse, durch die das Fahrzeug nach einem Unfall automatisch zum Stehen gebracht wird. Durch das Assistenz-Paket „Ford CoPilot360“ bereiten die Ingenieure das Fahrzeug auf teilautonomes Fahren vor. Das Paket enthält unter anderem den aktiven Abstandstempomat ACC sowie einen Spurhalte-Assistent, mit dem das SUV bis 200 km/h in der Mitte der Spur gehalten werden kann. Zusätzlich gibt es noch einen Totwinkel-Assistenten, einen Pre-Collision-Assist mit Fußgänger-Erkennung, die Verkehrsschild-Erkennung und auf Wunsch die adaptive Lichttechnik.

Neben der „Trend“-Ausstattung werden auch die Ausstattungslinien Titanium, ST-Line und Vignale angeboten. Die ST-Line fährt mit schwarzem Wabenkühlergill, einem Sportfahrwerk und flotter gestylter Frontschürze vor und beim Vignale bekommt man außen mehr Chrom und einen „Flying V“-Grill mit schwungvollen gezeichneten „Vs“ als dreidimensionaler Kühlergrillstruktur.

Bilder: © Ford