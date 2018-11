Range Rover Evoque: Zweite Auflage vom Kompakt-SUV kommt im April 2019

By

Im April 2019 kommt die zweite Auflage vom Kompakt-SUV Range Rover Evoque in Deutschland auf den Markt. Die Motoren können mit einem Automatikgetriebe kombiniert werden. Zudem kann der SUV-Bestseller der Briten auch als Mild-Hybrid geliefert werden. Alle Fakten und den Preis bekommt ihr in unserem Artikel.

Der noble Geländewagen Range Rover Evoque kommt im April 2019 in seiner zweiten Auflage auf den Markt. Das in London vorgestellte Kompakt-SUV kann dank Allrad und einer auf 600 mm angewachsenen Wattiefe auch wirklich im härteren Gelände gefahren werden, soll sich aber auch im Großstadtdschungel dank modernster Kameratechnik gut zurechtfinden.

Für Vortrieb sollen diverse Zweiliter-Vierzylinder-Benziner und –Diesel sorgen, deren Leistung ein Spektrum von 150 bis 300 PS abdeckt. Davon ist nur der 150 PS-Basisdiesel Td4 noch mit einer manuellen Sechsgangschaltung und einem Frontantrieb ausgestattet. Alle anderen Motorvarianten verfügen über eine Neungang-Wandlerautomatik und Allradantrieb. Das Allradsystem arbeitet variabel, so dass auf normalen Straßen mit griffigem Untergrund nur die Vorderachse angetrieben wird, aber sobald das Geläuf rutschiger wird, schaltet das System auf Abruf auf den Vierradantrieb um.

Eine weitere Besonderheit des kompakten Allradlers sind sein Riemenstartergenerator (RSG) und das 48-Volt-Bordnetz. Zudem sind die Vierzylinder als 48-Volt Mild-Hybrid und die Dreizylinder als Plug-in Hybrid ausgeführt. Der 48-Volt-Mild-Hybrid-Elektromotor unterstützt die Vierzylinder-Aggregate beim Anfahren. Die Energie dafür wird durch Rekuperation beim Bremsen gewonnen. Dabei wird die beim Bremsen oder Verzögern verloren gehende Energie zurückgewonnen und zum Akku zurückgeleitet.

Eine Weltneuheit ist das „Clear Sight“ genannte Kamerasystem. Dazu zählt unter anderem eine Kamera, die auf dem Fahrzeugdach angebracht ist. Sie filmt den Bereich hinter dem Fahrzeug und übermittelt das Bild auf Knopfdruck zum Innenspiegel, der so zum Monitor wird. So ist die Rückwärtssicht gewährleistet, auch wenn auf der hinteren Sitzbank großgewachsene Personen sitzen. Dank einer weiteren Kamera an der Fahrzeugfront wird die Motorhaube quasi durchsichtig, denn damit erhält der Evoque-Fahrer auf dem oberen Touchscreen am Armaturenbrett einen 180-Grad-Blick über das Geschehen direkt vor dem Fahrzeug. Der kompakte SUV kann ab sofort für mindestens 37.350 Euro bestellt werden.

Bilder: © Jaguar Land Rover