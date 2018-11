Lamborghini SC18 Alston: 770 PS-Monster von Squadra Corse

By

Wer sich einen Lambo zulegt, hat meist ein gut gefülltes Bankkonto und liebt es extravagant und individuell. Die hauseigene Motorsportabteilung Squadra Corse hat jetzt mit dem Lamborghini SC18 Alston ein 770 PS-Monster auf die Räder gestellt, mit dem man noch stärker auf Sonderwünsche der motorsportaffinen Kundschaft eingehen möchte.

Seit kurzem bietet die Lambo-Motorsportabteilung Squadra Corse auch ganz individuell auf Kundenwunsch abgestimmte Umbauten an. Der erste Spross der Verfeinerungsspezialisten: das 770 PS-Monster Lamborghini SC18 Alston. Dafür hat man sich einen straßenzugelassenen Aventador geschnappt und ihn in Zusammenarbeit mit dem unternehmenseigenen Style Center für den Rennstreckeneinsatz optimiert. Besonders umfangreich waren dabei die Modifikationen an der Aerodynamik, für die man sich der Rennsporterfahrung der Racing-Abteilung bedient hat.

Eines der Elemente aus der Rennsporttechnik ist beispielsweise die vordere Haube mit Lufteinlässen im Stil des Huracán GT3 EVO. Im Gegensatz dazu ähneln die Kotflügel und Finnen denen des Huracán Super Trofeo Evo. Ein großer Flügel aus Carbon, der drei verschiedene Einstellmöglichkeiten bietet, um für optimalen Anpressdruck zu sorgen, vervollständigt das Aerodynamik-Update. Ultraleichte Materialien sowie eine Karosserie komplett aus Carbon sorgen für Einsparungen beim Gewicht. Zudem hat man die Bodenfreiheit um 109 mm verringert. Am Heck findet sich eine speziell für dieses Fahrzeug designte Abgasanlage. Für eine sichere Haftung kommen an der Vorderachse kommen 20-, an der Hinterachse 21-Zoll-Räder mit P-Zero-Reifen von Pirelli zum Einsatz. Im Innenraum finden sich Carbonschalensitze, schwarzes Alcantara und rote Ziernähte.

Angetrieben wird die Sportflunder von einem 6,5 Liter-V12-Saugmotor, der 770 PS und 720 Newtonmeter Drehmoment leistet und damit genau dem Triebwerk im Aventador SVJ entspricht. Das Schalten erfolgt über ein optimiertes 7-Gang ISR Getriebe (Independent Shifting Rod). Der Preis für das im Kundenauftrag gefertigte Einzelstück ist natürlich streng geheim, dürfte allerdings die rund 350.000 Euro, die für einen Aventador SVJ fällig sind, deutlich übersteigen.

Bilder: © Lamborghini