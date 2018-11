Aston Martin DBX: Erstes SUV der Marke kommt Ende 2019

By

Das SUV-Segment boomt und so kommen auch die Engländer an den großen Kraftprotzen nicht vorbei. Ende 2019 kommt nun mit dem Aston Martin DBX das erste SUV der Marke. Bei uns bekommt ihr die ersten offiziellen Teaserbilder.

Für das erste SUV der Marke, den Aston Martin DBX, der Ende 2019 erscheinen wird, bauen die Engländer derzeit extra ein neues Werk in St. Athan in Wales. Erste Teaserbilder vom Luxus-Crossover sind dann auch passenderweise gleich auf einer Rallye-Prüfung in Wales entstanden. Auch wenn der Crossover-GT da noch im Tarnkleid unterwegs war, kann man schon das markentypische Haifischmaul erkennen. Die zwei sehr schmalen Scheinwerfer darüber ragen weit in die Kotflügel hinein.

Hinter der langgezogenen Motorhaube folgt erst recht spät die Fahrgastzelle, die mit einer geduckt wirkenden Dachlinie überzogen ist. All das unterstreicht den Coupé-Charakter des Fahrzeuges. Alles in allem erinnert die Silhouette doch stark an den Konkurrenten aus dem Süden, den Alfa Romeo Stelvio QV.

Auch wenn über die Leistungsdaten noch nichts bekannt ist, so dürfte der Engländer doch ähnlich stark werden wie der Italiener (510 PS), denn es ist doch ziemlich wahrscheinlich, dass man beim Antrieb wieder auf das Mercedes-AMG-V8-Aggregat setzt, das bereits im Vantage und in dessen großem Bruder DB11 zu finden ist. Der 4,0-Liter-Bi-Turbo-V8 leistet dort 510 PS und presst maximal 685 Nm auf die Kurbelwelle. Eine weitere Möglichkeit wäre aber auch, dass ein 5,2 Liter großer Zwölfzylinder in den DBX Einzug halten könnte. Wir bleiben für euch an der Sache dran. Bis wir mehr wissen, gibt es für euch erst einmal dieses Video:

Bilder & Video: © Aston Martin