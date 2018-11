Drei neue Motoren für Renault Espace und Talisman

By

Zum Jahresende legen die Franzosen ihren Kunden besondere Präsente unter den Weihnachtsbaum. Für die größten Modelle im Portfolio, den Renault Espace und Talisman, gibt es gleich drei neue Motoren. So ausgestattet arbeiten beim Van und der Limousine bald bis zu 225 PS unter der Haube.

Mit gleich drei neuen Motoren für Renault Espace und Talisman starten die Franzosen eine neue Motorenoffensive, die zum Teil einen ordentlichen Aufschlag bei der Leistung beinhaltet. Neu eingeführt wird ein Benziner TCe 225 EDC GPF, der mit einem Rußpartikelfilter (GPF = Gasoline Particulate Filter) ausgestattet ist und aus den 1,8 Litern Hubraum satte 225 PS rausholt. Damit kann das bisherige Top-Aggregat der Limousine, ein 1,6-Liter-Otto-Motor mit 200 PS, abgelöst werden. Dass der komplett aus Aluminium gefertigte Vierzylinder zu Höchstleistungen fähig ist, beweist er in verschiedenen Ausbaustufen (bis zu 300 PS) bereits im Mégane R.S. und im Mégane R.S. TROPHY. Die Schaltarbeit in der Limousine wird in Verbindung mit diesem Motor einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe überlassen.

Auch bei den Selbstzündern wird es zwei neue Aggregate geben, die zunächst für den Einsatz in der Limousine vorgesehen sind, später aber auch in den Van Espace eingebaut werden sollen. Die neuen 2,0-Liter-Diesel namens Blue dCi 160 EDC und Blue dCi 200 EDC besitzen einen SCR-Katalysator zur Verringerung der Stickoxid (NOX)-Emissionen und erfüllen damit natürlich auch die strengen Grenzwerte der Schadstoffnorm Euro 6d-Temp. Der kleinere, 160 PS starke Selbstzünder mobilisiert ein maximales Drehmoment von 360 Nm und beim 200-PS-Diesel sind es maximal 400 Nm.

Bilder: © Renault