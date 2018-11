Mitsubishi L200: Pick-Up kommt 2019 nach Deutschland

By

Noch in diesem Monat ist die Markteinführung der überarbeiteten Version vom Pick-Up Mitsubishi L200 in Thailand geplant, ehe der Midsize-Pickup 2019 auch nach Deutschland kommt.

Die Japaner haben den Pick-Up Mitsubishi L200 überarbeitet und bringen die neue Version 2019 auch nach Deutschland. Marktstart ist allerdings schon am 17. November 2018 in Thailand. Optisch wurde nachgebessert, so dass jetzt beispielsweise die Scheinwerfer höher positioniert sind, die Linienführung schärfer geworden ist und die Radhäuser am neuen Modell noch breiter sind. Für mehr Dynamik sollen vor allem eine größere Bremsanlage, verbesserte Stoßdämpfer und ein weiterentwickelter Allradantrieb (zwei Ausführungen: Easy Select und Super Select) mit diversen Fahrmodi sorgen. Der spezielle Allradantrieb ist ein Alleinstellungsmerkmal des Fahrzeuges am Markt, denn der Super Select-Allradantrieb verfügt über einen Permanent-4×4 mit abschaltbarem Vorderradantrieb und Geländeuntersetzung.

Über den Motor ist bislang noch nichts bekannt. Wir wissen aber zum Beispiel schon, dass das Automatikgetriebe jetzt mit sechs statt fünf Gängen noch feiner übersetzt sein wird. Bei den Assistenzsystemen kommen unter anderem eine Fußgängererkennung, der Querverkehrswarner beim Rückwärtsfahren, das Kamerasystem, welches das Fahrzeug aus der Vogelperspektive zeigt, und der Totwinkelwarner hinzu.

Bilder: © Mitsubishi