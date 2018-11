Audi Q3 35 TFSI: Kompaktes Familien-SUV startet ab 33.700 Euro

By

Ab sofort kann die zweite Generation vom kompakten Familie-SUV bestellt werden. Der Basispreis für den Audi Q3 35 TFSI startet ab 33.700 Euro. Die wichtigsten Fakten und Preise gibt es für euch in unseren News.

Das kompakte Familien-SUV Audi Q3 35 TFSI startet ab 33.700 Euro und kann ab sofort bestellt werden. Dabei hat der Ingolstädter in fast allen Abmessungen zugelegt. Die zweite Generation ist jetzt 4.484 Millimeter lang, 1.849 Millimeter breit und 1.585 Millimeter hoch. Da auch der Radstand um 77 Millimeter angewachsen ist, verbessert sich das Platzangebot für die Insassen und es gibt dank längs- und neigungsverstellbarer Rückbank, höhenverstellbarem Ladeboden sowie zahlreichen Ablagefächern noch mehr Flexibilität bei der Raumnutzung. Das Kofferraumvolumen reicht von 530 bis maximal 1.525 Liter.

Mit der Markteinführung werden in Deutschland erst einmal nur zwei Motoren angeboten, die beide ihre Kraft an die Vorderachse schicken. Die Basis bildet der 1.5 TFSI mit 150 PS, 250 Newtonmeter Drehmoment und einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Wer hingegen das Siebengang S tronic Automatikgetriebe auswählt, muss schon 2.000 Euro mehr einplanen (ab 35.700 Euro). So ausgestattet gelingt der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 9,2 Sekunden (mit manuellem Getriebe in 9,6 s) und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 207 km/h erreicht.

Dieselben Werte werden auch mit dem zweiten verfügbaren Aggregat, dem 35 TDI mit S tronic erreicht. Das Zweiliter-Diesel-Aggregat leistet ebenfalls 150 PS, bringt maximal 340 Nm Drehmoment auf und ist 37.900 Euro zu haben.

Die Serienausstattung umfasst unter anderem neben einer weißen Lackierung auch die 17-Zoll-Felgen, Halogen-Scheinwerfer (LED-Scheinwerfer: 890 Euro extra, Matrix-LED: 1.590 Euro Aufpreis) sowie Stoff-Sitze im Innenraum. Ab Werk wird serienmäßig nur das 10,25 Zoll große Kombiinstrument ohne zusätzliches MMI touch Display angeboten. Wo sonst das MMI Radio plus mit einem 8,8 Zoll großen Touchscreen (ab 475 Euro) sitzt, findet sich in der Basisversion nur ein großes Loch als Ablage. Ein größeres Display mit einer Diagonale von 10,1 Zoll kostet 2.170 Euro extra. Für das kleine Virtual Cockpit mit einer Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll werden 180 Euro extra fällig. Die mit 12,3 Zoll größere Ausgabe schlägt mit 420 Euro zu Buche. Zum Marktstart wird auch die besonders umfangreich ausgestattete „edition one“ mit dem Sportfahrwerk, 20-Zoll-Gussrädern und Matrix LED-Scheinwerfern auch Sportsitze, das abgeflachte Lederlenkrad und das Kontur-/Ambientelicht angeboten (mit der Lackierung Pulsorange: 9.870 Euro extra, in Chronosgrau: 10.200 Euro Aufpreis).

Bilder: © Audi AG