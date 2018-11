Mazda 3 kommt 2019 mit dem neuen Skyactiv X Motor

By

Der japanische Autobauer enthüllt in wenigen Wochen auf der Los Angeles Auto Show 2018 (30. November bis 9. Dezember) die neue Generation vom Mazda 3. Das Kompaktmodell kommt 2019 mit dem neuen Skyactiv X Motor, einem selbstzündenden Benzinmotor.

Auch wenn man sich mit Infos zur neuesten Generation vom Mazda 3 noch ziemlich zurückhält, schließlich ist dessen Premiere ja auch erst für Ende November in Los Angeles eingeplant, können wir euch jetzt schon verraten, dass der kompakte Konkurrent vom VW Golf 2019 mit dem neuen Skyactiv X Motor kommen wird. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten Serien-Benziner, der in bestimmten Lastbereichen mit einer Kompressionszündung daherkommen wird. Das heißt, dass das neue Aggregat zwar noch mit Zündkerzen bestückt sein wird, aber die arbeiten eben nur beim Motorstart und unter Volllast. In allen anderen Bereichen entzündet sich das Kraftstoff-Luft-Gemisch alleine durch die hohe Kompression. Damit will das Unternehmen die Vorteile vom Benziner (Drehfreude, leiser Lauf) und vom Dieselmotor (geringer Verbrauch, kräftiger Durchzug) verbinden. Beim Verbrauch soll es im Vergleich zu den aktuellen Skyactiv-Triebwerken dadurch auch um bis zu 20 Prozent nach unten gehen.

Auf dem Teaserbild ist bereits zu erkennen, das auch die neue Generation in zwei Karosserievarianten angeboten wird: Als Fünftürer und als viertürige Limousine mit dem Namenszusatz „Fastback“. Zudem stellen uns die Entwickler eine komplett neue Plattform in Aussicht, die als SKYACTIV-Vehicle Architektur bezeichnet wird. Mit ihr will man versuchen, „die Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug zu intensivieren“. In Sachen Design ist noch nicht allzu viel bekannt. Die Japaner sprechen bislang nur von einer „ausgereifteren Interpretation der Designsprache KODO“.

Bilder & Video: © Mazda