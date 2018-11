Vorne T-Roc, hinten Pick-Up – VW zeigt neue Studie auf MQB-Basis

By

VW wird am 06. November auf der Sao Paulo International Motor Show als Weltpremiere eine neue Studie auf MQB-Basis vorstellen. Schon jetzt sieht es so aus, als gäbe es vorne einen T-Roc und hinten einen Pick-Up, der dazu noch hochvariabel ausfallen soll. Wir stellen euch die Studie schon einmal vor der Premiere vor.<!–more–>

Der südamerikanische Markt ist für die Wolfsburger äußerst wichtig und so verwundert es nicht, dass sie zur Sao Paulo International Motor Show zahlreiche Neuheiten mitbringen. Dort zeigt VW auch eine neue Studie auf MQB-Basis, die vorne T-Roc und hinten Pick-Up ist. Der bislang noch namenlose Viertürer baut auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) auf und wird unterhalb vom Amarok in der Nähe vom Tiguan angesiedelt sein. Zudem versprechen die Niedersachsen, dass die Studie so fast unverändert in die Serienproduktion kommen soll und „in absehbarer Zukunft auf den brasilianischen Markt kommen“ wird.

Der Clou hierbei ist die variable Ladefläche. Sie kann mit wenigen Handgriffen durch das Aufklappen der Rückwand der Kabine verlängert werden. Details zur Motorisierung verrät man bei VW allerdings noch nicht. Nur so viel: Allradantrieb wird mit an Bord sein. Genau das Richtige, um im oft unwegsamen Gelände des südamerikanischen Landes schwierige Strecken bewältigen zu können. Wir halten euch zu dem Fahrzeug auf dem Laufenden, denn, und da scheinen sich die Konzernstrategen recht sicher, man hält das Potenzial des Fahrzeuges für sehr groß und kann sich einen Start auch in anderen Regionen vorstellen.

