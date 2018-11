Škoda Citigo G-Tec: Neuauflage vom Erdgasmodell

By

Auch die Tschechen hatten mit Schwierigkeiten bei der WLTP-Umstellung und Lieferschwierigkeiten bei alternativen Antrieben zu kämpfen. Die VW-Tochter bringt jetzt das Up!-Pendant als Erdgasmodell. Die Neuauflage Škoda Citigo G-Tec kommt mit dem 68 PS starken, CNG-tauglichen Dreizylinder.

Mit dem neuen Škoda Citigo G-Tec ist nun auch bei der kleinsten Baureihe der Tschechen die Umstellung auf die Abgasnorm Euro 6d-Temp zum neuen Modelljahr abgeschlossen. Die Neuauflage vom Erdgasmodell kommt mit einem 68 PS starken Erdgasmotor und einem manuellen 5-Gang-Schaltgetriebe. Der soll auf 100 Kilometern nur 2,9 Kilogramm Erdgas verbrauchen und lediglich 81 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Damit es auch nach dem Ende der Erdgasvorräte an Bord noch weitergehen kann, sind zudem zehn Liter Benzin als Reserve mit an Bord. Im reinen Erdgas-Betrieb soll eine Tankfüllung für rund 350 Kilometer reichen. Durch die Benzinreserve sollen noch einmal 200 Kilometer zusätzlich möglich sein, so dass in Summe eine Strecke von zirka 550 Kilometern zurückgelegt werden kann. Über eine Anzeige im Maxi-Dot-Display wird der Fahrer über die routinemäßige Wartung der Gasanlage informiert. Die Preise für den Kleinstwagen mit alternativem Antrieb starten bei 12.720 Euro.

Der Kleinste im Sortiment des Autobauers aus Mladá Boleslav wird aber auch weiterhin mit den konventionellen MPI-Aggregaten mit 1,0 Liter Hubraum und Leistungen von 60 PS bis 75 PS angeboten. Alle Motoren verfügen mit Start-Stopp-Automatik und Bremsenergierückgewinnung über die sogenannte Green-Tec-Technologie. Das Basismodell mit dem 60-PS-Motor ist dabei schon ab 9.870 Euro erhältlich. Noch für dieses Jahr ist zudem der Bestellstart für den 75 PS starken 1,0-MPI-Motor in Verbindung mit dem automatisierten Schaltgetriebe ASG angekündigt.

