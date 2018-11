By

Will man das Thema „Rennsport“ in nur einem Bild umsetzen, so ist darauf wohl immer die Schwarz-Weiß-karierte Flagge zu finden. Und genau der setzen die Briten jetzt mit dem Jaguar F-TYPE Sondermodell „Chequered Flag Limited Edition“ ein Denkmal. Das Editionsmodell will sich mit einer Zweifarblackierung mit schwarzem Dach beim Coupé, verbreiterten Schwellern und schwarzen 20-Zoll-Felgen vom Serienmodell absetzen.

Mit dem Jaguar F-TYPE Sondermodell „Chequered Flag Limited Edition“ feiern die Briten ihre nunmehr schon 70-jährige Sportwagen-Historie und damit auch ihren legendären Einstieg in diese Fahrzeugklasse mit dem Modell XK 120. Basierend auf den ohnehin schon sportlich akzentuierten Varianten R Dynamic von Coupé und Cabriolet können die Sportmaschinen mit Vier- und Sechszylinder-Motoren bestellt werden.

Das Exterieur wird mit dem Black Design Paket, verbreiterten Seitenschwellern und den diamantgedrehten 20-Zoll-Felgen in glänzendem Schwarz mit sechs Doppelspeichen aufgewertet. Hinter den edlen Felgen verbergen sich dann auch rot lackierte Bremssättel. Zudem gibt es ein schwarz abgesetztes Kontrastdach (beim Coupé) mit Chequered Flag-Emblemen.

Im Innenraum kommt das Sondermodell mit einer Konsole in dunkel gebürstetem Aluminium daher, die in puncto Oberflächenstruktur und Finish geschmackvoll auf die Windsor-Lederpartien in Ebony abgestimmt wurde. Für das Windsor-Leder können Kontrastnähte in Rot oder Cirrus geordert werden. Die namensgebende Zielflagge findet sich als Zierstickerei auf den Kopfstützen der Leder-Sportsitze wieder. Auch der Dachhimmel ist mit schwarzem Premium-Velours überzogen. Das Lenkrad mit roter Markierung für die „12-Uhr“-Stellung rundet die sportliche Innenausstattung ab.

Für den Vortrieb stehen drei Motoren zur Auswahl: Ein 300 PS starker Vierzylinder sowie die V6-Kompressormotoren mit 340 PS und 380 PS, die alle in Kombination mit Achtstufen-Quickshift-Automatikgetriebe geliefert werden. Die Preise starten beim Coupé bei 74.300 Euro und beim Cabriolet bei 80.500 Euro.

Bilder & Video: © Jaguar Land Rover