Frontantrieb für den Hyundai Kona 1.6 T-GDI 2WD

Die Top-Motorisierung vom Kompakt-SUV Hyundai Kona 1.6 T-GDI 2WD war bisher nur mit Allradantrieb erhältlich, kann nun aber auch mit Frontantrieb bestellt werden. Alle Fakten und die Preise bekommt ihr in unseren News.

Das Lifestyle-SUV mit dem Turbo-Vierzylinder-Benziner mit Direkteinspritzung, der Hyundai Kona 1.6 T-GDI 2WD, ist nun auch mit Frontantrieb erhältlich. Dadurch sinkt für den bisher nur mit Allrad erhältlichen stärksten Benziner auch der Einstiegspreis auf nunmehr 23.600 Euro (Ausstattungslinie „Trend“). Auch beim Fronttriebler liegen eine Leistung von 177 PS und ein Drehmoment von 265 Newtonmeter an. Der Preis sinkt bei der frontgetriebenen Version um 3.100 Euro gegenüber der Allradvariante, bei der allerdings auch eine höhere Ausstattungsvariante geordert werden muss. Serienmäßig wird das Schalten von einem Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen übernommen.

Der Fronttriebler erfüllt dank einem Benzinpartikelfilter natürlich auch die strenge Abgasnorm Euro 6d-Temp. Beim Verbrauch sind kombiniert 6,3 Liter auf 100 Kilometern angegeben und die CO2-Emissionen liegen kombiniert bei 144 g/km. Die Version „Trend“ verfügt serienmäßig unter anderem über eine Rückfahrkamera, eine Einparkhilfe hinten, ein beheiztes Lenkrad, das Infotainment-System mit sieben Zoll großem Bildschirm sowie über einen aktiven Spurhalteassistenten. Auch ein Digitalradio sowie die Smartphone-Einbindung per Apple CarPlay und Android Auto sind bereits serienmäßig an Bord. In der nächsthöheren Ausstattung „Style“ (ab 25.000 Euro) gibt es zudem noch eine Klimaautomatik und bei der Top-Ausstattung „Premium“ (ab 27.200 Euro) sind beispielsweise ein Head-up-Display sowie Totwinkel-Assistent und Querverkehrswarner hinten Teil der Serienausstattung.

Mit der Aktion „Green Deal 2.0“ will sich der Autobauer aus Südkorea aktiv am Diesel-Paket der Bundesregierung zur Verbesserung der Luftqualität in Städten beteiligen. Wer bis zum 31.12.2018 seinen alten Diesel (Euro 1 bis Euro 5) beim teilnehmenden Händler in Zahlung gibt, kann beim Kauf des Hyundai Kona 3.000 Euro Aktionsprämie erhalten.

