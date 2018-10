Mercedes-AMG A 35 4Matic ab sofort für 47.529 Euro bestellbar

By

Bevor ein neuer A 45 auf den Markt kommt, soll der Mercedes-AMG A 35 4Matic den Fans der A-Klasse erst einmal die Wartezeit verkürzen. Der neue Prinz in der Hothatch-Dynastie ist ab sofort für 47.529 Euro bestellbar.

Mit dem Mercedes-AMG A 35 4Matic bringen die Stuttgarter ab Dezember 2018 ihr Einstiegsmodell in die Hothatch-Klasse, das ab sofort für 47.529 Euro bestellbar sein wird. Das Modell bildet den Übergang zum größeren A 45, der aber wohl noch etwas auf sich warten lassen wird. Auffällig bei der sportlichen A-Klasse ist, dass sie im Gegensatz zu anderen Einstiegsmodellen in die AMG-Welt, wie zum Beispiel dem C 43, nicht mit vier, sondern nur mit zwei runden Endrohren am Ende der Klappen-Abgasanlage ausgestattet sein wird.

Dank dem 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor mit seinen 306 PS und maximal 400 Nm sprintet das mit variablen Allradantrieb und dem SPEEDSHIFT DCT 7G Doppelkupplungsgetriebe ausgestattete AMG-Modell in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das vom M260-Motor der normalen A-Klasse abgeleitete Aggregat wird erst bei 250 km/h elektronisch eingebremst.

Wie bei vielen anderen neuen Mercedes-Modellen, gibt es auch bei der AMG-A-Klasse die Edition 1, die hier allerdings auf 18 Monate limitiert sein wird. Sie enthält ein Aerodynamik-Paket und auch das Night-Paket. In Ersterem sind unter anderem die Frontschürze mit vergrößertem Frontsplitter und Zusatz-Flics in Hochglanzschwarz sowie der feststehende AMG Heckflügel enthalten. Das ab 55.365 Euro erhältliche Editionsmodell ist in Denimblau lackiert und bringt in „Tech Gold“ gehaltene Akzente auf den Aussenspiegelklappen und im unteren Türbereich mit. Auch die glanzgedrehten 19 Zoll großen Livorno-Räder mit Radzierdeckel in Zentralverschlussoptik sind in „Tech Gold“ gestaltet.

Bilder: © Daimler AG