Alpina B4 S Edition 99: 452 PS für das exklusive Sondermodell

Viel exklusiver geht es wohl kaum, denn vom 452 PS starken Sondermodell Alpina B4 S Edition 99 werden nur 99 Stück gebaut. Im Frühjahr 2019 kommt die in fünf verfügbaren Sonderlackierungen erhältliche Sonderserie sowohl für das Coupé als auch für das Cabrio auf den Markt. Alle Fakten und die Preise bekommt ihr in unserem Artikel.

Das auf dem BMW 4er basierende und sowohl als Coupé und auch als Cabriolet erhältliche Kraftpaket Alpina B4 S Edition 99 soll im kommenden Frühjahr auf den Markt kommen. Gebaut werden von dem 452 PS starken Sondermodell allerdings nur insgesamt 99 Exemplare. Die werden dann an ihren fünf verfügbaren Sonderlackierungen – Grigio Medio, Feuerorange, Alpina Blau, Saphirschwarz und Mineralweiß – und mit den in Schwarz-Hochglanz abgesetzten Elementen zu erkennen sein. Optional können auch in Ferric Grey lackierte 20-Zoll-Schmiederäder im klassischen Alpina-Design geordert werden.

Für Vortrieb sorgt ein Dreiliter-Sechszylinder, der den Motor im BMW M4 Competition um zwei Pferdestärken übertrifft. Auch das maximale Drehmoment steigt von 660 auf 680 Nm an. Je nach gewählter Fahrzeugkonfiguration gelingt damit der 0-auf-100-km/h-Sprint in Zeiten zwischen 3,9 und 4,3 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit liegt ist mit 303 bis 306 km/h angegeben.

Zu den Ausstattungshighlights zählen unter anderem die Titan-Auspuffanlage von Akrapovic, die 20-Zoll-Schmiederäder aus Aluminium und ein Alpina-eigenes Sport-Plus-Fahrwerk sowie ein Hinterachssperrdifferenzial.

Im Interieur soll sportlich betontes Luxus-Flair aufkommen. Dafür sollen CNC-gefräste Schaltwippen in Mattschwarz, Clubsportsitze mit Leder-Alcantara-Bezügen, ein handgearbeitetes Lederlenkrad und ein mit Leder bezogenes Armaturenbrett sorgen. Die Preise für das Coupé starten bei 88.900 Euro, mit Allradantrieb verlangen die Tuner dann schon 91.800 Euro und die Cabrioversion wird ab 96.100 Euro angeboten.

Bilder & Video: © Alpina