Nachschlag für den Ford GT: Produktion vom Supersportwagen wird aufgestockt

Die Nachfrage nach dem Supersportwagen Ford GT hat die Konzernverantwortlichen dann wohl doch etwas überrascht und so wird die Produktion jetzt aufgestockt. Wie hoch der Nachschlag sein wird und was ihr tun müsst, um doch noch eines der Fahrzeuge zu erwischen, erfahrt ihr in unseren News.

Eigentlich hatte man die Produktion vom Supersportwagen Ford GT auf 1.000 Stück, verteilt auf vier Jahre, begrenzt, doch jetzt haben die Ford-Manager bekanntgegeben, dass es einen Nachschlag geben wird. Wegen der großen Nachfrage wird der Fertigungszeitraum um zwei Jahre verlängert. Hermann Salenbauch, Chef der Abteilung Ford Performance, sagte zu der Entscheidung: „Die Nachfrage übertraf das Angebot um mehr als das Sechsfache.“ Insgesamt sollen nun 1.350 Fahrzeuge die Werkshallen verlassen.

Für die Kunden gibt es ab dem 08. November 2018 die Möglichkeit, sich einen Monat lang unter www.FordGT.com für einen der zusätzlich gefertigten Supersportler zu bewerben. Wer dann mit seiner Bewerbung Erfolg hat, muss sich aber dennoch gedulden, denn man erwirbt damit nur einen Anspruch auf Ford GT-Fahrzeuge, die in den Jahren 2020 bis 2022 produziert werden. Der seit dem Dezember 2016 gefertigte Supersportwagen wird von einem 3,5-Liter-EcoBoost-V6-Bi-Turbo-Motor mit fast 650 PS angetrieben, schafft es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 347 km/h und kostet pro Stück rund eine halbe Million Euro.

Bilder: © Ford