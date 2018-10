Škoda Scala: Der neue Golf-Jäger kommt 2019

By

Für Viele war der Name Rapid Spaceback dann wohl doch etwas zu sperrig und so hat man sich für den für 2019 angekündigten Golf-Jäger nun für den Namen Škoda Scala entschieden. Neuigkeiten gibt es auch bei der technischen Plattform.

Nachdem vor kurzem auf dem Pariser Autosalon mit der Studie Vision RS ein ziemlich konkreter Ausblick auf den Nachfolger des Kompaktmodells Rapid Spaceback gegeben wurde, haben die Tschechen jetzt schon einmal den Namen vom neuen Golf-Jäger verraten: Škoda Scala. Noch bis Ende 2018 soll dann die offizielle Vorstellung über die Bühne gegangen sein und schon im Sommer 2019 soll die als echte Golf-Alternative vorgesehene Baureihe auf den Markt kommen. Dabei wird das bisher übliche Škoda-Logo auf der Heckklappe durch einen mittig darauf platzierten Schriftzug mit dem Unternehmensnamen ersetzt.

Hat man beim alten Modell noch auf eine angestaubte Kleinwagenplattform gesetzt, so kommt nun auch beim neuen Kompaktfahrzeug der modulare Querbaukasten zum Einsatz. Damit wird das Fahrzeug sicher in der Größe nochmals zulegen und sich mehr in Richtung Octavia und Mittelklasse bewegen. Die komplette Neuentwicklung soll in seiner Klasse auch dank seiner höherstufigen Ausstattung neue Maßstäbe setzen.

Bilder: © Škoda