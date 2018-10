Porsche Panamera GTS: 20 PS mehr für den Sport Turismo

By

Auch die aktuelle Panamera-Generation wird wieder als GTS-Variante erhältlich sein. Gerade erst haben die Zuffenhausener den neuen Porsche Panamera GTS präsentiert, der seinen Vorgänger mit 20 PS mehr übertrumpfen möchte. Alle Fakten und die Preise für den geräumigen Sport Turismo bekommt ihr in unseren News.

Wer einen Stuttgarter Sportler mit einem vergrößerten Platzangebot und mit V8-Motor wollte, der musste bislang zu den doch ziemlich teuren Versionen Turbo oder Turbo S E-Hybrid greifen. Die leisten dann zwar 550 oder 680 PS, schlagen aber auch beim Preis von knapp 156.000 oder 186.000 Euro ordentlich zu. Wessen Portokasse jetzt nicht ganz so üppig gefüllt ist, der bekommt nun mit dem Porsche Panamera GTS eine lohnende Alternative. Die normale Version, sowie der auch als Sport Turismo angebotene Raumsportler, bekommen nun immerhin 20 PS mehr verpasst als der Vorgänger.

Damit leistet der 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor im neuen GTS-Modell nun 460 PS statt der bisherigen 440 PS und bewegt sich damit schon eher in die Richtung seiner großen Geschwister. Auch beim Drehmoment gibt es jetzt 100 Nm mehr. Damit beschleunigen dann sowohl der Normalo-GTS als auch die „Kombi“-Version Sport Turismo in nur 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bei der Höchstgeschwindigkeit sind 292 beziehungsweise 289 km/h angegeben. Für eine leistungsfähige und sichere Kraftübertragung sorgen das Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und das Allradsystem Porsche Traction Management (PTM). Den Verbrauch geben die Entwickler in den nach dem neuen WLTP-Verfahren abgeleiteten NEFZ-Werten an. Er liegt bei 10,3 Litern je 100 Kilometer bzw. 10,6 Liter für die Kombivariante.

Für eine spezifische und noch sportlichere Abstimmung sollen das um 10 Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk und das eingesetzte Porsche Active Suspension Management (PASM) sorgen. Die sichere Bremswirkung soll durch groß dimensionierte Bremsscheiben realisiert werden: 390 Millimeter Durchmesser vorn, 365 Millimeter hinten.

Und auch in Sachen Serienausstattung haben die Schwaben zugelegt. So gibt es jetzt unter anderem das „Sport Design“-Paket mit dem neuen Bug- und Heckunterteil in Schwarz und weiteren dunklen Akzenten. Serienmäßig stehen die GTS-Modelle auf 20-Zoll-Panamera-Design-Leichtmetallrädern. Beim Interieur dominieren schwarzes Alcantara und eloxiertes Aluminium. Die Preise für die ab sofort bestellbaren Modelle Panamera GTS und GTS Sport Turismo starten bei 138.493 Euro bzw. 141.349 Euro.

Bilder: © Porsche AG