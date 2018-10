By

Vom Porsche-Modell 991.2 wird es ab November 2018 für rund 188.000 Euro ein neues Sondermodell geben: die Porsche 911 Targa 4 GTS Exclusive Manufaktur Edition. Eigens dafür haben die Entwickler ein einmaliges Farbkonzept entwickelt und dank Allradantrieb und Hinterachslenkung funktionieren Traktion und Fahrdynamik genauso gut wie bei den anderen GTS-Modellen.

Für die aktuelle 911er-Generation ist bald Schluss, doch vorher hauen die Stuttgarter noch einmal einen raus: Das Sondermodell Porsche 911 Targa 4 GTS Exclusive Manufaktur Edition für 188.000 Euro. Das zeichnet sich vor allem durch sein einmaliges Farbkonzept aus. Inspiriert wurde das Konzept, das auf einer Metallic-Lackierung der Karosserie in Achatgrau basiert und mit Elementen in Weißgoldmetallic sowie Brillantsilber ergänzt wird, von den Farben, wie sie auf der Nordseeinsel Sylt vorherrschen. Dort, am Ortsrand von Westerland, kann dann auch genau ein Fahrzeug im Showroom begutachtet werden. Insgesamt werden es wohl weniger als 300 Exemplare in den Handel schaffen.

Beim Verdeck und im Interieur sollen aufeinander abgestimmte Brauntöne für Entspannung und Wohlbefinden sorgen. Gemeinsam mit den Experten von Style Porsche hat man das Sondermodell ausschließlich für den deutschen Markt entworfen.

Die Basis des Editionsmodells ist die sportlichste Ausführung der 911-Targa-Baureihe: der allradgetriebene 911 Targa 4 GTS mit seinem 3,0 Liter großen Sechszylinder-Biturbo-Boxermotor, der 450 PS leistet und maximal ein Drehmoment von 550 Newtonmetern entwickelt. Die Kraftübertragung auf alle vier Räder übernimmt das Porsche Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK). Die wichtigsten Fahrdaten: In nur 3,7 Sekunden geht es aus dem Stand auf 100 km/h und das Spitzentempo liegt bei 306 km/h. Die ersten Exemplare sollen im November zum Preis von mindestens 187.961,30 Euro ausgeliefert werden. Damit liegt man dann allerdings auch über 37.600 Euro über dem Verkaufspreis eines normalen Targa 4 GTS.

Bilder: © Porsche AG