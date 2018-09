Handwerkermobil Opel Combo Cargo ist „Van of the year 2019“

By

Nach 17 Jahren Abstinenz haben sich die Rüsselsheimer wieder den begehrten IVOTY-Titel sichern können. Das Handwerkermobil Opel Combo Cargo ist zum „Van of the year 2019“ gekürt wurden. Und die Preise für den neuen PKW-Frachter stehen auch schon fest.

Nachdem sich 2002 der Vivaro letztmalig den Titel sichern konnte, wurde nun das Handwerkermobil Opel Combo Cargo zum „Van of the year 2019“ auserkoren. Die gläserne Trophäe wurde jetzt durch den Vorsitzenden der Jury, Jarlath Sweeney, an den PSA-Vizepräsidenten für leichte Nutzfahrzeuge, Philppe Narbeburn, überreicht. Mit insgesamt 127 Punkten, die zuvor 25 europäische Fachjournalisten vergeben hatten, konnte man sich klar gegen den Zweitplatzierten, den Mercedes Sprinter (92 Punkte) durchsetzen.

Der Fachjury hatte vor allem gefallen, wie die Entwickler auch durch die nun viel engere Zusammenarbeit mit PSA trotzdem die jeweilige Markenidentität und die typischen Markentugenden bewahren konnten. Auch wenn die Nutzfahrzeugvariante erstmals auf einer Pkw-Plattform basiert, so kann der Cargo-Frachter dennoch jede Menge zuladen und sogar zwei Europaletten mitnehmen. Bei den Assistenzsystemen fallen vor allem eine sensorgesteuerte Überladungsanzeige und die Rundumsicht mit der zweiten Kamera im Beifahrer-Rückspiegel auf, durch die der tote Winkel seinen Schrecken verlieren soll.

Der in zwei Längen (4,40 m / XL: 4,75 m) erhältliche Van wird von einem 1,5 Liter großen Dieselmotor in drei verfügbaren Leistungsstufen mit 76, 102 und 130 PS angetrieben. Dabei kostet die Einstiegsversion „Selection“ mit dem Basismotor mindestens 16.850 Euro netto. Zuzüglich Mehrwertsteuer und Gebühren liegt der Basispreis also nur knapp über der 20.000-Euro-Marke. Die verlängerte XL-Ausführung startet bei 20.050 Euro netto. Wer mehr Platz für seine Mitarbeiter braucht, der kann die Version mit geräumiger Doppelkabine mit fünf Sitzplätzen und zwei Schiebetüren serienmäßig ab 21.550 Euro netto ordern.

