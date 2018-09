Mercedes-AMG A 35 4MATIC: Hot Hatch mit 306 PS

By

Mit dem Mercedes-AMG A 35 4MATIC gibt es jetzt eine neue Einstiegsdroge in die AMG-Welt. Die ersten Exemplare vom Hot Hatch mit 306 PS sollen dann Anfang 2019 zu den Kunden rollen. Was der kleine „Lückenfüller“ zwischen dem A 250 und dem AMG A 45 alles draufhat, das erfahrt ihr in unseren News.

Der Mercedes-AMG A 35 4MATIC ist das neue Einstiegsmodell der Affalterbacher Tuningspezialisten. Mit dem 306 PS starken Hot Hatch, intern als W177 bezeichnet, wollen die Schwaben die riesige Lücke zwischen dem A 250 (224 PS) und dem noch zu präsentierenden A 45 schließen, der sicher um die 400 PS leisten dürfte. Die Leistungslücke im Kompaktsegment soll mit dem maximal 400 Nm leistenden 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner geschlossen werden.

Mit derart viel Power aus der auf dem M 260 Vierzylinder-Triebwerk der neuen A-Klasse basierenden Neukonstruktion bestückt, sprintet die AMG-A-Klasse in nur 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bei 250 km/h wird der Topspeed elektronisch abgeriegelt. Ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (AMG Speedshift DCT 7) leitet die Kraft an alle vier Räder weiter.

Dabei ist der Allradantrieb variabel ausgelegt und die Kraftverteilung übernimmt eine Lamellenkupplung im Hinterachsgetriebe. Je nach Fahrsituation wird die Kraftverteilung in Sekundenbruchteilen elektro-mechanisch angepasst. Die Antriebscharakteristik wird zudem vom dreistufigen ESP (On, Sport-Handling, Off) beeinflusst. Bei den Fahrprogrammen kommt, wie bei den anderen aktuellen AMG-Modellen auch, zusätzlich zu den Programmen Comfort, Sport, Sport+ und Individual, auch noch ein Programm für Glätte hinzu.

Dank der optionalen adaptiven Verstelldämpfung kann sich der Fahrer das Fahrwerk in drei Stufen anpassen, wobei das Spektrum von komfortbetont bis sportlich reicht. Für eine schnelle Verzögerung sorgen Vier-Kolben-Sättel und 350er-Scheiben vorne sowie Ein-Kolben-Sättel und 330er-Scheiben hinten. Die gelochten Bremsscheiben sind innenbelüftet und laufen zwischen silber lackierten Bremssätteln, die einen schwarzen AMG-Schriftzug tragen. Im Oktober 2018 werden die Bestellbücher geöffnet und im Januar 2019 sollen dann die ersten Fahrzeuge zu den Kunden rollen. Zu welchen Preisen ist bislang noch nicht bekannt.

