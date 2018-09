Toyota Yaris: Kleiner Stadtflitzer in Rennoptik

By

Zum 20. Baureihenjubiläum bekommt der Kleinwagen Toyota Yaris Zuwachs. Auf dem Pariser Autosalon (Publikumstage: 04. – 14.10.2018) debütieren gleich zwei Sondermodelle: die Geburtstagsedition Y20 und der kleine Stadtflitzer in Rennoptik GR-S. Alles was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Im Herbst 2018 wird die Baureihe Toyota Yaris bereits 20 Jahre alt und das feiern die Japaner mit gleich zwei Sondermodellen. Mit dem Editionsmodell Y20 wird ab 2019 die bisherige mittlere Ausstattungsvariante Comfort ersetzt und mit dem zweiten Modell, dem GR-S, kommt ein kleiner fünftüriger Stadtflitzer in Rennoptik. Zum Serienumfang im Y20 zählen unter anderem graue 16-Zoll-Felgen im Zehn-Speichen-Design, graue Akzenten an den Außenspiegeln, am Kühlergrill, an den Nebelscheinwerfern und an den Seitenleisten sowie dunkelgrauen Details im Innenraum.

Das zweite, noch wesentlich sportlichere Sondermodell wurde von dem ruckzuck ausverkauften Kraftprotz Yaris GRMN inspiriert. Die Abkürzung GR-S ist ganz leicht erklärt: Sie leitet sich vom Motorsportteam der Japaner ab und steht für „Gazoo Racing Sport“. Der Fünftürer ist nur mit einem 1,5-Liter-Hybridantrieb ausgestattet, der im Normalo-Yaris 100 PS leistet. Neben seiner schwarz-roten Kriegsbemalung kommt der kleine Sportler auch mit einem modifizierten Fahrwerk daher, in dem unter anderem die Sachs Performance Stoßdämpfer dafür sorgen, dass der Fahrer elf Millimeter näher an den Asphalt heranrückt. Damit wurde dann auch der Abstand zwischen Rad und Karosserie um 18 Millimeter verringert. Ein steiferer Querstabilisator verleiht dem Kampfzwerg ein verbessertes Handling. Für eine sichere Bodenhaftung sollen die 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Bridgestone-Sportreifen Potenza RE050A sorgen. Abgerundet wird das Extrieur vom schwarzen Dach samt Haifischflossenantenne, dem schwarzen Waben-Kühlergrill, den schwarzen Außenspiegelgehäusen und dem Dachspoiler. Die Preise für die Sondermodelle haben uns die Japaner bislang noch nicht verraten.

Bilder: © Toyota