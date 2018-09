Kompakt-Crossover Lexus UX kommt im Februar 2019 ab 33.000 Euro

By

Im Februar 2019 wird die Toyota-Tochter mit dem Kompakt-Crossover Lexus UX das Pendant zur Schrägheck-Limousine CT auf den Markt bringen. Dabei ist der bislang kleinste Lexus-Crossover weitaus weniger aggressiv und extravaganter wie der vergleichbare C-HR vom Mutterkonzern Toyota, von dem der Neuling abgeleitet wird. Alle Fakten zum ab 33.000 Euro erhältlichen Fahrzeug bekommt ihr in unseren News.

Die Toyota-Edel-Marke bringt im Februar 2019 das Kompakt-Crossover Lexus UX ab 33.000 Euro auf den Markt. Dabei bedient man sich der neuen GA-C-Plattform, welche sowohl für Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb als auch für Hybridmodelle geeignet ist. Anfang kommenden Jahres werden erst einmal drei Versionen des Crossovers auf den Markt kommen.

Die Basis ist dann der UX 200 FWD, der von einem konventionellen Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 171 PS und maximal 205 Nm angetrieben wird. Beim Normverbrauch gibt der Hersteller hier 5,6 Liter Benzin auf 100 Kilometer an. In der als UX 250h verkauften, zweiten Version wird der gleiche Benziner, hier dann allerdings nur mit 145 PS Leistung, mit einem 109 PS starken E-Motor kombiniert. Als Systemleistung springen so 178 PS heraus. Auf 100 Kilometern soll der Hybrid-UX so nur 4,1 Liter Benzin verbrauchen. Allerdings wird auch hierbei die Kraft lediglich an die Vorderachse weitergeleitet.

Wer Allradantrieb möchte, der muss zur Allrad-Version mit dem Namenszusatz E-Four greifen (Verbrauch auf 100 Kilometer: 4,5 Liter Benzin). Bei den Fahrleistungen liegen alle drei Antriebvarianten recht dicht beieinander. Der 0-auf-100-km/h-Sprint ist zwischen 8,5 und 9,2 Sekunden erledigt und die Werte für die Höchstgeschwindigkeit liegen zwischen 177 und 190 km/h.

Bilder: © Lexus UX