VW Up: „R-Line“-Exterieur für nur 795 Euro Aufpreis

Viel Sportoptik für vergleichsweise kleines Geld: Für den VW Up gibt es jetzt auch das „R-Line“-Exterieur für nur 795 Euro Aufpreis.

Auch ein Kleinstwagen kann durch ein paar optische Korrekturen zum Mini-Sportler werden. Den Beweis für diese These wollen die Wolfsburger mit ihrem Kleinsten, den VW Up, antreten, für den jetzt das „R-Line“-Exterieur für nur 795 Euro Aufpreis erhältlich sein wird.

Im Paket enthalten sind neben einer leicht umgestalteten Frontstoßstange unter anderem auch die Seitenschweller in Wagenfarbe, eine silberne Leiste im Kühlergrill sowie schwarze 16-Zoll-Leichtmetallfelgen („Triangle“ black, glanzgedreht, Reifen 185/50 R 16). Die Felgen können optional auch durch 17-Zoll-Schlappen ersetzt werden („Polygon“, Reifen 195/40 R17).

In Schwarz sind auch das Dach sowie die Kappen der Außenspiegel lackiert. Die hinteren Seitenscheiben und das Heckfenster sind bei der Sport-Edition schwarz getönt. An den Seiten finden sich diverse „R-Line“-Logos. In der Ausstattungslinie move up! gibt es zudem auch Nebelscheinwerfer mit dazu.

Bilder: © Volkswagen