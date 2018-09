Kia Ceed Sportswagon kann ab sofort für 16.990 Euro bestellt werden

By

Die dritte Generation vom neuen Kia Ceed Sportswagon kommt mit frischen technischen Features und mehr Platz im Innenraum und kann ab sofort für 16.990 Euro bestellt werden. Alle Motoren und alle Preise bekommt ihr in unseren News.

Der neue Kia Ceed Sportswagon hat in der Länge um knapp zehn Zentimeter zugelegt und stellt daher auch mit seinem Kofferraumvolumen von 625 Liter (maximal 1.694 Liter) so manchen größeren D-Segment-Kombi in den Schatten. Zudem ist der neue Kia-Kombi auch ein echter Europäer, denn er wurde in Deutschland designt und entwickelt. Gebaut wird das C-Segment-Fahrzeug dann im Kia-Werk im slowakischen Žilina.

Auch in Sachen Ausstattung hat der ab 29. September erhältliche Kombi zugelegt. Serienmäßig gehören jetzt ein Frontkollisionswarner mit Notbremsassistent, ein aktiver Spurhalteassistent, ein Fernlichtassistent und ein Müdigkeitswarner zur Sicherheitsausstattung. Auch der Stauassistent, ein intelligentes Parksystem, der Spurwechselassistent, ein Querverkehrwarner und die Verkehrszeichenerkennung können sich je nach gewählter Ausstattungslinie in den Features wiederfinden.

Beim Antrieb stehen insgesamt fünf Motoren mit einer Leistung von 100 bis 140 PS zur Auswahl. Den Einstieg bildet dabei ein 100 PS starker 1,4-Liter-Saugmotor („Attract“ ab 16.990 Euro). Zusätzlich kommt ein 1.0 T-GDI-Benziner mit drei Zylindern in zwei Leistungsstufen hinzu: in der 100-PS-Version („Edition 7“ ab 20.090 Euro) oder in einer 120-PS-Variante („Vision“ ab 22.090 Euro). Zudem wird es auch einen 1,4-Liter-T-GDI mit 140 PS geben („Vision“ ab 23.090 Euro), der dann das bisher erhältliche 1,6-Liter-Triebwerk ersetzen wird. Wer einen Selbstzünder möchte, kann nur zum 1,6-Liter-CRDi greifen, der 115 PS („Edition 7“ ab 22.490 Euro) oder 136 PS („Vision“ ab 24.990 Euro) leistet. Für die beiden stärksten Aggregate ist neben einer Sechsgang-Handschaltung für einen Aufpreis von jeweils 1.600 Euro auch ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe mit Sportmodus (DCT) erhältlich. Damit die Motoren die seit dem 01. September 2018 geltende Abgasnorm Euro 6d-Temp für Neufahrzeuge einhalten können, haben die Benziner einen Ottopartikelfilter und der Diesel verfügt über eine Kombination von NOx-Speicherkatalysator und SCR-System. Für 2019 ist dann auch ein Mildhybrid-System in Planung.

Bilder: © Kia