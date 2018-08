Mercedes-AMG C 63 / Mercedes-AMG C 63 S: Alle Preise zum Bestellstart

By

Ab sofort können alle Varianten von den Mittelklasse-Boliden Mercedes-AMG C 63 und Mercedes-AMG C 63 S bestellt werden. Zum Bestellstart gibt es bei uns alle Preise und Fakten.

Die sportliche Speerspitze der C-Klasse in der überarbeiteten Ausführung, der Mercedes-AMG C 63 und der Mercedes-AMG C 63 S, kann ab sofort bestellt werden. Alle Preise zum Bestellstart haben wir für euch hier einmal zusammengefasst. Jedes Modell wird wieder in vier Versionen erhältlich sein: Limousine, T-Modell, Coupé und Cabriolet. Die Normalversion mit dem 4,0 Liter großen V8-Biturbobenziner mit 476 PS startet bei 77.588 Euro für die Limousine und reicht dann über 79.254 Euro für den Kombi, 79.492 Euro für das Coupé bis hin zu 85.204 Euro für das Cabrio.

In der S-Version hat dann das gleiche Aggregat sogar 510 PS. Der Aufpreis dafür liegt dann jeweils bei rund 9.000 Euro (Limousine / T-Modell / Coupé / Cabriolet: 86.334,50 Euro / 88.000,50 Euro / 88.238,50 Euro / 93.950,50 Euro). Für die neue Version versprechen die Stuttgarter vor allem „noch mehr Agilität und ein modernisiertes Interieur mit erweiterten Individualisierungsmöglichkeiten.“ Die wohl wichtigste Neuerung gegenüber dem Vorgängermodell dürfte die Neungangautomatik (AMG SPEEDSHIFT MCT 9G Getriebe mit nasser Anfahrkupplung) sein, welche die bisherig eingesetzte Siebengangbox ersetzt.

Bilder: © Daimler AG