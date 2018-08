Ford Ranger Raptor: Performance-Pick-up kommt Mitte 2019

By

Große Räder, höhergelegte Karosse, viel Platz und jede Menge Power. Genauso lieben die Amerikaner ihre Autos. Mit dem Ford Ranger Raptor kommt Mitte 2019 ein derartiger Performance-Pick-up auch zu den europäischen Kunden. Seine Premiere feierte der flotte Dünenhüpfer heute auf der Computerspielemesse Gamescom in Köln (noch bis zum 25.8.2018). Alle Fakten zur Ausstattung und zum Zweiliter-Biturbo-Diesel bekommt ihr in unseren News.

Ab Mitte 2019 wird man den Performance-Pick-up Ford Ranger Raptor auch in Europa kaufen können. Bislang gab es das Pick-up-Modell F-150 in einer verstärkten Variante mit diesem Namenszusatz nur in den USA. Damit ihr mit dem Raptor-Pick-up auch in richtig schwieriges Gelände fahren könnt, spendieren ihm die Entwickler eine verstärkte Karosserie, ein Performance-Fahrwerk, noch stärker zupackende Bremsen, 17-Zoll-Aluräder mit BF-Goodrich-Reifen sowie einen extradicken Unterfahrschutz. Und auch an der abgeänderten Optik kann man den hochgebockten Allradler erkennen: Das Design des Kühlergrills ist noch aggressiver und im Frontstoßfänger sitzen jetzt integrierte LED-Nebelscheinwerfer.

Im Innenraum gibt es spezielle Performance-Sitze, mit denen der Seitenhalt auf schnellen Fahrten im rauen Gelände verbessert werden soll. Die Lederakzente, das Lederlenkrad mit 12-Uhr-Markierung, die blauen Ziernähte oder die Lenkrad-Schaltwippen aus Magnesium sollen bei der Interieur-Gestaltung ein gewisses Motorsport-Flair versprühen.

Die Power kommt von einem 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor mit Bi-Turbo-Zwangsbeatmung, der es auf 213 PS und maximal 500 Nm Drehmoment bringt. Das Aggregat verteilt seine Kraft über das 10-Gang-Automatikgetriebe auf alle vier Räder. Ein Vergleich mit der Raptor-Version des F-150 dürfte dann aber doch dem ein oder anderen Offroad-Sportler Tränen in die Augen treiben, denn der wird von einem 3,5-Liter-V6-Benziner mit 450 PS angetrieben. Aussagen über die Fahrleistungen des Euro-Raptor gibt es bislang genauso wenig wie zum Preis.

