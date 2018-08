Alpina XD3 und XD4: Diesel-SUV mit 388 PS

By

Eigentlich sind die X-Modelle von BMW ja schon ab Werk mit genügend Power ausgestattet, aber wem das immer noch nicht reicht, für den gibt es jetzt die Diesel-SUV Alpina XD3 und XD4 mit 388 PS aus einem starken 3,0-Liter-Sechszylindermotor mit vier Turboladern. Ab sofort können beide neuen Modelle bestellt werden. Allerdings mit einem ordentlichen Aufschlag gegenüber den Serienfahrzeugen.

Ab sofort können die Diesel-SUV Alpina XD3 und XD4 bestellt werden. Die Auslieferung der Power-SUV mit 388 PS startet dann aber erst im ersten Quartal 2019. In den beiden auf dem BMW X3 bzw. BMW X4 basierenden Fahrzeugen arbeitet der jetzt mit vier Abgasturboladern ausgerüstete Dreiliter-Reihensechszylinder. Während er im aktuellen XD3 mit nur zwei Turbos ausgerüstet ist und dort nur 350 PS und maximal 700 Nm leistet, bringt es das nun viermal zwangsbeatmete Aggregat in den beiden aktuellen Modellen auf 388 PS und 770 Nm.

So ausgestattet geht die 0-auf-100-km/h-Sprintzeit um drei Zehntel auf nunmehr nur 4,6 Sekunden nach unten. Der mit einer ZF-Achtgang-Sportautomatik mit gewohnter Switch-Tronic-Funktion ausgestattete Allradsportler schafft es bis auf 267 km/h, was laut Hersteller der Bestwert in seiner Klasse sein soll.

Im 2.045 Kilogramm schweren XD4 arbeitet der gleiche Motor mit den identischen Leistungswerten. Auch hier ist der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h bereits nach 4,6 Sekunden erledigt, allerdings liegt der Wert für den Topspeed bei 268 km/h, womit der XD4 der schnellste Serien-Diesel-SUV der Welt sein dürfte.

In beiden Fahrzeugen sorgen ein Sportfahrwerk mit elektronisch verstellbaren Dämpfern und ein aktiv und elektronisch geregeltes Hinterachsdifferenzial für eine sichere Straßenlage. Die Übertragung vom Vortrieb auf die Straße wird von Reifen der Dimension 255/45 vorne und 285/40 hinten übernommen, die auf 20-Zoll-Felgen aufgezogen sind. Sie können gegen Aufpreis auch gegen 22 Zoll große Schmiederäder mit Reifen der Dimension 255/35 vorne und 295/30 hinten ersetzt werden.

Die Preisliste für den Sport-X3 startet bei 79.900 Euro, während für das hochgezüchtete SUV-Coupé schon mindestens 82.900 Euro fällig werden. Damit wird dann auch klar: Der Aufschlag gegenüber den Serienmodellen fällt mit rund 25.000 Euro ziemlich happig aus.

Bilder: © Alpina