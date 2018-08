Škoda Octavia: Mit Euro 6d-Temp-Motoren ab 22.860 Euro

By

Zum neuen Modelljahr gibt es für den Škoda Octavia ein Update, das unter anderem die Euro 6d-Temp-Motoren sowie das in den Ausstattungslinien Style und L & K auf Wunsch erhältliche Virtual Cockpit umfasst. Die Preise für die Limousine in der Basisausstattung starten ab 22.860 Euro. Was sonst noch wichtig ist, beim Mittelklasse-Modell der Tschechen, erfahrt ihr in unseren News.

Für das neue Modelljahr bekommen sowohl die Limousine als auch der Kombi beim Škoda Octavia ein Update. Alle Motoren des ab 22.860 Euro (Kombi ab 24.590 Euro) erhältlichen Mittelklasse-Modells erfüllen nun die strengere Euro 6d-Temp-Abgasnorm. Um das zu schaffen, hat man den beiden Benzinern mit 115 PS und 150 PS einen Ottopartikelfilter verpasst, während dem größeren 1,5-Liter-TSI mit einer Zylinderabschaltung zum Erfolg verholfen werden soll. Wer einen Selbstzünder möchte, kann nur auf den 115 PS starken 1,6 TDI zurückgreifen.

Als weitere Neuheit wird in den Ausstattungslinien Style (in Verbindung mit dem Assistenzpaket Traveller) und L&K jetzt auch das Virtual Cockpit optional angeboten, dass dann zudem in Kombination mit einem Navigationssystem erhältlich sein wird. Damit lässt sich die Cockpitanzeige auf einem 10,2 Zoll großen Display individuell anpassen, wobei der Fahrer zwischen vier verschiedenen Layout-Vorgaben – analoge Ansicht, digitale Ansicht mit vergrößerter Darstellung, Navigationsansicht mit Informationsprofil sowie reduzierte Ansicht – auswählen kann.

Weitere Neuerungen bei der Ausstattung sind ein neues, jetzt serienmäßig in allen Fahrzeugen verbautes 4,2 Zoll großes Display für den Bordcomputer. Für den Octavia Combi kann jetzt auch eine sensorgesteuerte Heckklappe mit dazu gebucht werden, die sich mit einer Fußbewegung unter dem Fahrzeug öffnen lässt. In der Topausstattungslinie L&K gibt es ab sofort grundsätzlich eine Fahrprofilauswahl und einen dritten Fahrzeugschlüssel mit dazu.

Bilder: © Škoda