BRABUS 600 Compact SUV: Vierliter-Achtzylinder-Biturbo mit 600 PS

Der neue Mercedes GLC 63 S 4MATIC + (interne Bezeichnung: X 253) mit seinen 510 PS ist wirklich nicht gerade schwach auf der Brust, aber die Extrem-Tuner aus Bottrop legen da noch eine Schippe drauf. Sie machen aus dieser Basis das BRABUS 600 Compact SUV, bei dem jetzt der Vierliter-Achtzylinder-Biturbo mit 600 PS unter der Haube arbeitet. Möglich wird das Performance-Upgrade durch das PowerXtra B40 Kit. Alle Infos zum Power-SUV bekommt ihr in unseren News.

Das Mittelklasse-SUV Mercedes-Benz GLC macht ja an sich schon, egal ob in der normalen Version oder der Coupé-Variante eine sportliche Figur, aber das hält die Bottroper Tuning-Spezialisten natürlich nicht davon ab, aus dem Vierliter-Achtzylinder-Biturbo mal eben 90-Extra-PS herauszuholen. Im Ergebnis stellen sie nun das BRABUS 600 Compact SUV mit 600 PS auf die vier Räder.

Möglich macht die Leistungssteigerung das Aufspielen einer neuen Motorsoftware, die im PowerXtra B40 Kit zusammengefasst ist. Damit leistet der V8-Biturbo dann glatte 600 PS und auch das Drehmoment steigt um 100 Nm auf nunmehr 800 Nm. Damit lässt sich der bärenstarke Fünftürer in nur 3,6 Sekunden (-0,2 Sekunden) aus dem Stand auf 100 km/h katapultieren und erst bei 300 km/h hört die Beschleunigungsorgie dank der elektronischen Limitierung auf.

Damit der Leistungssprung auch möglichst ohne große Umbauten vonstattengeht, wird im Motorraum einfach ein Zusatzsteuergerät per Plug-and-Play verbaut und verkabelt. Die wichtigsten Änderungen, die sich daraus für das Motormanagement ergeben, sind neue Kennfelder für die Zündung und für die Einspritzung sowie ein leicht erhöhter Ladedruck.

Ein reduzierter Abgasdruck sowie ein elektronisch gesteuerter Motorensound werden über die optional erhältliche und eigens von BRABUS entwickelte Edelstahl-Sportauspuffanlage erreicht. Die durch den Einsatz von Titan und Carbon geprägte Anlage mit ihren vier Endrohren verfügt über eine besonders leise „Coming Home“-Funktion mit fast komplett geschlossenen Abgasklappen sowie über einen „betont kraftvollen Motorsound“ bei geöffneten Klappen.

Und da man von Carbon nie genug an Bord haben kann, sind auch die seitlich an der Frontschürze hochgezogenen Flaps aus dem Hightech-Material. Sie reduzieren bei hohem Tempo den Auftrieb an der Vorderachse. Auch die Blenden an den seitlichen „Luftauslässen“ sind aus dem leichten Kohlenstoff-Composit gefertigt. Die Hochleistungsreifen, die von Pirelli, Yokohama oder Continental bestellt werden können, sind auf Schmiederädern in Größen zwischen 19 und 22 Zoll aufgezogen. Ein spezielles BRABUS Steuermodul für die AIRMATIC Luftfederung legt das High-Performance-SUV auf Knopfdruck um bis zu 30 Millimeter tiefer. Die Preise werden wie immer von den Tunernstreng geheim gehalten.

Bilder: © Brabus