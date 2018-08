VW Crafter als Grand California: Camping-Mobil im Maxi-Format

By

Während es sich beim Normalo-California um ein Camping-Mobil auf T6-Basis handelt, kommt zum Düsseldorfer Caravan-Salon (24.8.-2.9.2018) mit dem VW Crafter als Grand California das Maxi-Format zur Messe. Nasszelle, großer Schlafbereich im Heck und ein Hochbett für die Kinder machen das wahlweise auch mit Allradantrieb erhältliche Fahrzeug zur ersten Wahl für Urlaube abseits der großen Bettenburgen in den Urlaubszentren. Alle Fakten zum Camper in der Sechs-Meter-Klasse bekommt ihr in unseren News.

Der neue VW Grand California, ein Camping-Mobil im Maxi-Format auf Basis des Transporters Crafter, ist schon alleine durch das andere Basisfahrzeug kaum mit dem Serien-California zu vergleichen. Während der Camper auf T6-Basis mit unter fünf Meter Länge und zwei Meter Höhe auf gewöhnlichen Parkplätzen immer einen Platz findet, so ist der 2,90 Meter hohe und sechs Meter lange Crafter-Ausbau nicht mehr für die heimische Garage und für enge Parkplatzbuchten geeignet. Er bietet dann aber ein erweitertes Platzangebot samt Küche und Nasszelle, dank dem Hochdach mehr Stehhöhe sowie deutlich mehr Platz im Wohnbereich.

Der in weiß gehaltene Innenraum bringt ein Bad mit WC, klappbarem Waschbecken und Dusche (80 x 84 Zentimeter) als auch die moderne Technik des Crafters mit. Auch für einen wasserdichten Schrank für Toilettenpapier und Halter für Kosmetik-Produkte und für einen Wasserspeicher mit 110 Litern ist in der Nasszelle sogar noch Platz.

Damit neben der Sauberkeit auch für das leibliche Wohl gesorgt werden kann, ist eine gut ausgestattete Küchenzeile mit zweiflammigem Gaskocher, ausziehbarem 70-Liter-Kühlschrank samt Gefrierfach, Spüle und vielen Schubladen mit an Bord. Der Camping-Crafter verfügt vorne über Drehsitze, die zusammen mit der Zweiersitzbank (inklusive Isofix-Halterungen) und dem Esstisch dafür sorgen, das vier Personen im Fahrzeug bequem essen können. Auch ein Anschluss für die Außendusche (mit einstellbarer Wassertemperatur) im Heckbereich und eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe an der Schiebetür, die über ein zweiteiliges Moskitonetz verfügt, sind serienmäßig mit an Bord.

Eine serienmäßig eingebaute Gas-Heizung kann optional auch als Gas-Strom- und Diesel-Strom-basiertes Heizsystem erweitert werden. Zudem gibt es eine Solaranlage für das Dach sowie eine Satellitenschüssel (TV-Empfang), einen WLAN-Hotspot (Router) und das Audiosystem ist mit Bluetooth ausgerüstet. Für die Sicherheit während der Fahrt sorgen unter anderem die City-Notbremsfunktion, der Spurhalteassistent, ein Parkassistent, der adaptive Tempomat und die Rückfahrkamera „Rear View“. Weitere Details zu den Motoren, zum Auslieferungsdatum und den Preisen sind bislang leider noch nicht bekannt.

Bilder: © VW Nutzfahrzeuge