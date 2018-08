By

Zum Verkaufsstart gibt es die Sportvariante vom Kleinwagen, den Opel Corsa GSi, ab 19.960 Euro. Ab sofort kann der kleine 150-PS-Power-Zwerg bei den Händlern geordert werden.

Die Tradition der GSi-Modelle wird fortgeführt: Jetzt beginnt der Verkaufsstart für den Opel Corsa GSi, welcher nach dem Sport-Insignia dann schon das zweite Modell mit besonderen Sportler-Genen in der aktuellen Modellpalette ist. Das OPC-Sportfahrwerk, welches für einen sicheren Straßenkontakt sorgt, und die mit signalroten Bremssätteln bestückten Bremsen hat Opel-Performance-Direktor Volker Strycek eigens auf der Nordschleife des Nürburgrings abgestimmt.

Die Power für den sportlichen Kleinwagen kommt aus dem 1.4-Liter-Turbo-Benzinmotor mit 150 PS und 220 Nm, der aus dem weiterhin angebotenen Corsa S (ab 18.740 Euro) stammt. Damit sprintet die GSi-Variante des Kleinwagens in 8,9 Sekunden auf Tempo 100, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 207 km/h und bringt es auf einen Normverbrauch, der bei 6,2 bis 6,4 Liter liegen soll.

Für eine verbesserte Aerodynamik gibt es einen Heckspoiler und für ein noch schärferes Design sorgt ein Optik-Paket, das über Lufteinlässe in der Frontpartie verfügt. An den Enden der Achsen sind serienmäßig 17 Zoll große Leichtmetallfelgen mit 215/45er Reifen zu finden. Gegen 750 Euro Aufpreis können diese gegen 18 Zoll große Leichtmetallfelgen mit 215/40er Reifen ausgetauscht werden. Die Aluminium-Sportpedale und ein Sport-Lenkrad sollen serienmäßig Sportwagen-Flair im Innenraum verbreiten. Wer noch 2.060 Euro extra obendrauf packen will, der bekommt die mit Nappaleder überzogenen Recaro-Performancesitze. Auch das Opel-Infotainment-System IntelliLink, mit dem die Integration von Apple iOS- und Android-Geräten möglich ist, kann für Extrazahlungen zwischen 350 und 850 Euro mit an Bord gelangen. Ab sofort kann das Basismodell ab 19.960 Euro bestellt werden.

Bilder: © Opel