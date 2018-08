Neues Assistenzsystem im Ford Focus: Keine Chance für Falschfahrer

By

Um dem schlimmstem Albtraum vieler Autofahrer vorzubeugen, gibt es im Ford Focus jetzt ein neues Assistenzsystem. Mit der Warnfunktion sollen gefährliche Situationen durch Falschfahrer in Zukunft vermieden werden. Alle Infos zum neuen Lebensretter und ein Video bekommt ihr in unseren News.

Jeden Tag gibt es Radio mehrere Meldungen über Falschfahrer und alleine in Deutschland sind 2017 leider auch 22 Menschen bei Unfällen durch Falschfahren auf Autobahnen und Bundesstraßen ums Leben gekommen. Ein neues Assistenzsystem im Ford Focus soll dabei mithelfen, derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Dabei soll die neue Falschfahrer-Warnfunktion den Geisterfahrer schnell und unverzüglich warnen, wenn er auf der Autobahn einmal in die falsche Richtung unterwegs ist. Bei dem System arbeiten das bereits bekannte Verkehrsschild-Erkennungssystem sowie das Navigationssystem mit seinen GPS-Informationen eng zusammen.

Mit Hilfe der Frontscheibenkamera, die normalerweise Schilder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen erfasst, werden auch die an Autobahnauffahrten zu findenden „Durchfahrt verboten“-Schilder aufgenommen. Passiert der Fahrer zwei dieser Schilder, die rechts und links auf beiden Seiten einer Zubringerstraße zu einer Autobahn oder einer Schnellstraße stehen, wird eine Warnmeldung auf dem Armaturen-Display oder dem optionalen Head-up-Display angezeigt. Dort leuchten dann ein rotes Verbotszeichen sowie die Meldung „Fahrtrichtung prüfen“ auf. Die Tests für das System hat Ford auf seiner Teststrecke im belgischen Lommel absolviert. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, zeigt euch dieses Video:

Bilder & Video: © Ford