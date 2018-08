Opel Insignia: Neuer 1,6-Liter-Turbobenziner für das Flaggschiff

By

Das Motorenangebot beim Flaggschiff der Rüsselsheimer wird weiter ausgebaut. Ab sofort bekommt ihr den Opel Insignia mit einem neuen 1,6-Liter-Turbobenziner mit 200 PS. Dank dem motornah verbauten Benzinpartikelfilter erfüllt das Mittelklasse-Schlachtschiff auch die strenge Euro-6d-TEMP-Abgasnorm.

Seit einem Jahr und sechs Monaten ist die zweite Generation der Mittelklasse-Limousine jetzt bereits am Markt. Seitdem wurde der Opel Insignia schon 155.000 Mal bestellt. Und so wird der Dauerbrenner im Programm der Rüsselsheimer jetzt mit einem neuen 1,6-Liter-Turbobenziner, der 200 PS leistet und mit einem Drehmoment von maximal 280 Nm an der Kurbelwelle zerrt, weiter aufgewertet. Das so motorisierte Flaggschiff schafft es bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h und kann, je nach gewählter Kombination, den 0-auf-100-km/h-Normsprint zwischen 7,7 und 8,4 Sekunden absolvieren.

Das Aggregat wird für die Varianten Grand Sport (Limousine), Sports Tourer (Kombi) und Country Tourer (Kombi) angeboten. Die beiden erstgenannten Versionen gibt es in Kombination mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einer Sechsstufen-Automatik, während beim Offroad-Kombi nur die Sechsstufen-Automatik angeboten wird. Der Preis für die Limousine mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe startet bei 35.195 Euro. Je nach gewählter Getriebe-Ausführungs-Kombination verbraucht das Triebwerk im Mittel zwischen 6,3 und 6,7 Litern Superbenzin. Beim Benzin- Direkteinspritzer ist zudem in Motornähe ein Benzinpartikelfilter eingebaut, der durch seine Bauweise eine optimale Oxidation der im Filter eingelagerten Partikel ermöglichen soll.

Bilder: © Opel