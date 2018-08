Digital Cockpit jetzt auch im Seat Ibiza und Arona

By

Nachdem die größeren Baureihen Ateca und Leon schon länger über ein Digital Cockpit verfügen, hält das digitale Kombiinstrument nun auch im Seat Ibiza und Arona Einzug.

Für die beiden Modelle Seat Ibiza und Arona bieten die Spanier jetzt auch ein Digital Cockpit an. Das ist schon seit dem Januar 2018 für die Modelle Leon und Ateca der VW-Tochter erhältlich und wird nun auch für die beiden kleineren Modelle ausgerollt. Das 10,25 Zoll große Display mit einer Auflösung von 1.280 x 480 Pixel bietet viel Raum für die Individualisierung.

Der Fahrer kann zwischen den drei Ansichten des Hauptdisplays (Classic, Digital und Dynamic) auswählen und diese über eine Taste am Lenkrad ansteuern. In Abhängigkeit vom jeweiligen Motiv spiegelt das System das Tempo, die Drehzahl, Assistenzhinweise, die Navigation, Telefon, Infotainmentinfos oder Fahrzeuginformationen ein. Zudem können die beiden Ansichten Classic und Dynamic auch noch den eigenen Vorstellungen entsprechend individuell angepasst werden. Dank eines Helligkeitssensors passt sich die Anzeige zudem an das Umgebungslicht an. Ab wann das Digital Cockpit in den beiden kleineren Baureihen genau kommt und was es kosten wird, hat die spanische VW-Tochter bislang leider noch nicht mitgeteilt.

Bilder: © Seat