Škoda Karoq Scout: Rustikaler Tscheche in Offroad-Optik

Das Angebot wird erweitert: Mit dem Škoda Karoq Scout rückt ein rustikaler Tscheche in Offroad-Optik aufs Tableau, der seine Weltpremiere im Oktober bei der Paris Motor Show feiern wird. Dann sind Plastikplanken, ein angedeuteter Unterfahrschutz sowie der Allradantrieb serienmäßig mit an Bord. Alle Details zu den Motoren und der Ausstattung bekommt ihr in unseren News.

Die VW-Tochter aus Mladá Boleslav bringt einen neuen Ableger auf den Markt. Im Oktober wird auf der Paris Motor Show mit dem Škoda Karoq Scout ein rustikaler Tscheche in Offroad-Optik seine Weltpremiere feiern. Neben dem Offroad-Look gehören auch die 18-Zoll-Räder „Braga“ in Anthrazit sowie ein serienmäßiger Allradantrieb zur Ausstattung vom Sondermodell. Neben den 18-Zöllern können optional auch die 19-Zoll-Felgen „Crater“ aufgezogen werden.

Der Scout ist neben Ambition und Style die dritte Ausstattungsvariante des kompakten SUV. Getönte Scheiben und Scout-Plaketten auf den vorderen Kotflügeln sollen den kraftvollen Auftritt unterstreichen. Wer will, kann die optional erhältliche elektrische Heckklappe mit der Tip-to-Close-Funktion per Knopfdruck öffnen und schließen. Wenn es noch komfortabler werden soll, so ermöglicht auch die optional erhältliche Komfortöffnung unter dem Heckstoßfänger das Öffnen der Heckklappe auch per leichtem Fußschwenk.

Bei den Motoren werden drei Leistungsstufen angeboten, wobei der 1,5-Liter-Benziner mit 150 PS und der gleichstarke Zweiliter-Diesel die Basisaggregate bilden werden. Den Selbstzünder gibt es zudem auch mit 190 PS. Beim starken Selbstzünder und beim Benziner wird das Wechseln der Gänge ausschließlich über das 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) erfolgen. Der schwächere Diesel lässt sich neben dem 7-Gang-DSG auch mit einem manuellem Sechsgang-Getriebe schalten.

Im Innenraum gibt es für die Neuheit der VW-Tochter neue Sitzbezüge, schwarz-braune Kontrastnähte, Pedale mit Edelstahlapplikationen, das LED-Paket mit Ambientebeleuchtung und ein Multifunktions-Lederlenkrad. Die Preise hat uns die Konzernführung bislang leider noch nicht verraten.

Bilder: © Škoda