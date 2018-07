Abt-Audi RS5-R: 530 PS starkes Sportcoupé mit Aerorad

By

Vom Allgäuer Kraftpaket Abt-Audi RS5-R wird es nur 50 Stück geben. Die Tuner stellen hier ein 530 PS starkes Sportcoupé mit Aerorad, also eine Luxusfelge in „Racing Gold matt“ mit „Aeroringen“ aus Sichtcarbon, auf die Räder. Alle Fakten zum Sport-Paket gibt es hier.

Ein Zusatzsteuergerät (Power S) macht aus dem 450 PS starken Serien-RS5 das 530 PS starke Sportcoupé Abt-Audi RS5-R. Hier zerren 690 Nm an der Kurbelwelle und so soll der Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 3,6 Sekunden erledigt sein. Damit wäre der Allgäuer Edel-Racer beim Normsprint genauso schnell wie ein heckgetriebener Lamborghini Huracán Spyder oder der Mercedes-AMG GT. Und im Vergleich zum 1,75 Tonnen schweren Seriencoupé wäre man damit auch gleich um 0,3 Sekunden schneller. Beim Topspeed wird erst bei 280 km/h abgeriegelt.

Damit das Fahrzeug auch in den Kurven nicht zu stark schwankt, haben die Tuner neue Sportstabilisatoren an der Vorder- und Hinterachse sowie Gewindefahrwerksfedern verbaut. Und damit der Biturbo-V6 nicht nur Kraft hat, sondern auch nach außen kräftig klingt, verbauen die bayrischen Veredler eine neue Auspuffanlage, an deren Enden vier Carbon-Endrohre mit einem Durchmesser von jeweils 102 Millimeter zu finden sein werden.

So richtig heiß wird es dann aber erst beim Aerorad, das man bei der Premiere in Genf noch als Studie vorgestellt hatte und das jetzt auch an den 50 Serien-RS5-R seinen Platz finden wird. Für 11.690 Euro können sich RS4- und auch RS5-Besitzer die auf Basis des Alu-Sportrades „Abt Sport GR“ weiterentwickelten Edel-Felgen aufziehen lassen. Die ausschließlich in 21 Zoll angebotene Felge wird exklusiv im Farbton Racing Gold geliefert und soll dank der Ringe mit einer besseren Aerodynamik ausgestattet sein. Wer einen Normalo-RS5 in eines der 50 Editionsfahrzeuge umwandeln lassen will, der legt für das Paket 29.900 Euro auf den Tisch und legt dann noch einmal 3.200 Euro für die Montage obendrauf. Für ein komplett umgebautes Fahrzeug muss man insgesamt 115.000 Euro hinblättern, während ein Serien-RS5 bei Audi als Basis für nur 80.900 Euro zu haben ist.

Bilder: © Abt Sportsline