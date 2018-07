McLaren Speedtail: Teaser-Foto zum F1-Nachfolger

By

Der britische Supersportwagen-Hersteller bringt Anfang 2019 mit dem McLaren Speedtail das bislang schnellste Fahrzeug der Firmengeschichte auf den Markt. Ein Teaser-Foto zum F1-Nachfolger bekommt ihr in unseren News.

Bislang war der Hyper-GT nur als BP23 bekannt, aber gleichzeitig mit einem Teaser-Foto zum F1-Nachfolger haben die Briten auch gleich den Namen des neuen Supersportlers bekanntgegeben: McLaren Speedtail. Dabei rückt der Fahrer ganz klar in den Fokus. Er sitzt in der Mitte und links und rechts dürfen ihm seine Mitfahrer im Dreisitzer ehrfürchtig bei der Arbeit über die Schulter schauen und staunen.

Auch wenn man sich mit genauen Angaben zu technischen Daten noch zurückhält, so ist doch schon klar, dass das neue Modell schneller sein muss als 391 km/h, denn das war schließlich der Topspeed des bisherigen Spitzenreiters im McLaren-Stall, des F1. Beim Antrieb setzt man auf den bereits im 720S und Senna verbauten 4,0-Liter-Biturbo-V8. Er erhält, genau wie im P1, Unterstützung von einem Elektromotor, so dass am Ende über 900 PS im Lastenheft stehen dürften.

Die öffentliche Präsentation des Speedtails soll noch 2018 erfolgen. Kostenpunkt: 2 Millionen Britische Pfund, was in etwa 2,3 Millionen Euro entspricht. Doch wer jetzt Schnappatmung bekommt, kann sich getrost wieder beruhigen, denn die limitierte Serie von 106 Fahrzeugen ist schon längst ausverkauft.

Bilder: © McLaren