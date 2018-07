Porsche Macan: Ab 2019 nur noch als Benziner

By

Für das kleine SUV Porsche Macan gibt es im Modelljahr 2019 ein Facelift. Neben einer durchgehenden Heckleuchte und einem neuen Infotainmentsystem ist auch klar, dass es das Auto in Zukunft nur noch als Benziner geben wird. In Shanghai wurde heute das Update für das Kompakt-SUV vorgestellt.

Den Porsche Macan wird es ab dem Modelljahr 2019 vorerst nur noch als Benziner geben. Wenn Ende 2018 die ersten Kompakt-SUV zu den Kunden rollen werden, dann haben sie zunächst nur die Wahl zwischen drei Benzinmotoren. Diesel werden sich vorerst nicht mehr im Motorenportfolio wiederfinden. In Europa werden die Otto-Motoren serienmäßig mit einem Partikelfilter ausgestattet und erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-Temp.

Das kleinste Aggregat und vorerst einzige Aggregat im Standardmodell wird ein Vierzylinder, der nun 245 PS statt wie bisher, 252 PS, leisten wird. Im Macan S und im Macan Turbo kommen V6-Motoren zum Einsatz. Entweder man lässt sich den 3,0-Liter-V6 mit 354 PS einbauen oder man setzt auf den 2,9-Liter-V6 mit zwei Turboladern und 440 PS aus dem Porsche Panamera 4S. Ob die Zuffenhausener später doch noch einen Diesel nachreichen werden, ist im Moment noch nicht klar.

Bei dem Facelift haben die Schwaben natürlich auch ein wenig an der Optik nachgeschärft. Neue Lufteinlässe an der Fahrzeugfront sowie ein durchgehendes Leuchtband am Heck mit erhabenem Porsche-Schriftzug sind wohl die auffälligsten Veränderungen. Zudem gehört jetzt das LED-Licht zum Serienumfang, während Halogen- und Xenonscheinwerfer aus dem Programm fliegen. Für einen noch besseren Fahrkomfort haben die Ingenieure das Fahrwerk neu abgestimmt.

Neu im Innenraum: Das bereits aus den Modellen Panamera und Cayenne bekannte „Porsche Communication Management“ mit seinem 11-Zoll-Display, welches das kleine Infotainment-System aus dem Vorgänger ersetzt. Ab dem neuen Modelljahr ist ein Navi mit Sprachsteuerung und zahlreichen Online-Funktionen serienmäßig mit an Bord. Bei den Assistenzsystemen bieten die Entwickler jetzt auch einen Stauassistenten an, der bis 60 km/h teilautonom fährt. Die Preise für das überarbeitete Mittelklasse-SUV sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Porsche AG