Honda Civic Type R: Rundenrekord in Estoril

By

Auf der Rennstrecke von Estoril in Portugal hat der Honda Civic Type R vor kurzem einen neuen Rundenrekord für Fahrzeuge mit Frontantrieb aufgestellt. Das 320 PS starke Fahrzeug umrundete den 4,2 Kilometer langen Kurs WTCR-Fahrer Tiago Monteiro am Steuer in nur 2 Minuten und 1,84 Sekunden.

Es war bereits der vierte Kurs nach Magny-Cours, Spa-Francorchamps und Silverstone im Rahmen der „Type R Challenge 2018“, auf dem ein neuer Rundenrekord gelang. Jetzt hat der Honda Civic Type R auch in Estoril seine Duftmarke gesetzt: Der 4,2 Kilometer lange Rundkurs war nach 2 Minuten und 1,84 Sekunden bezwungen. Der Ex-Formel 1-Pilot Tiago Monteiro sagte nach seiner Rekordfahrt in Portugal: „Der Type R bietet äußerst stabile Handling-Eigenschaften, eine ausgezeichnete Bremsleistung und einen erstaunlichen Motor. Er fühlt sich wie ein echter Rennwagen an. […]“

Unter der Haube des Fronttrieblers arbeitet ein 320 PS starker VTEC-Turbo-Motor. Weil das Sechsgang-Schaltgetriebe nur mit einem Einmassenschwungrad gekuppelt ist, soll sich das Trägheitsgewicht der Kupplung um 25 Prozent reduzieren. Für ein besseres Ansprechverhalten beim Beschleunigen hat man zudem das Gesamtübersetzungsverhältnis um sieben Prozent verringert. Aus dem Stand beschleunigt der frontgetriebene Sportler in 5,7 Sekunden auf 100 km/h und erst bei 272 km/h ist Schluss mit der Beschleunigungsorgie. Schon im April 2017 hatte der Kompaktsportler mit 7 Minuten und 43,8 Sekunden den Rekord auf der Nordschleife des Nürburgrings pulverisiert. Die Ergebnisse aus der letzten Challenge mit der Vorgänger-Generation aus dem Jahr 2016 in Estoril, Silverstone, Spa-Francorchamps und auf dem Hungaroring wurden bei den aktuellen Rekordfahrten ebenfalls noch einmal übertroffen. Ihr könnt in diesem Video mit Herrn Monteiro onboard über die Piste fliegen:

Bilder & Video: © Honda